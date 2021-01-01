

مقبلات وسلطات | سلطة «السيزر بالروبيان» اللذيذة مقبلات وسلطات | سلطة «السيزر بالروبيان» اللذيذة

لعشاق المأكولات البحرية، تقدم «بوابة أخبار اليوم»، وصفة سهلة لعمل سلطة «السيزر بالروبيان "الجمبري "»، علي سفرتك المميزة والشهية وتتميز بطعم صوص الانشوجة.

ويعتبر "الجمبري"، أحد أنواع الحيوانات البحرية، والتي تعتبر من أشهى وأطعم المأكولات البحرية اللذيذة، وتناسب كل الأذواق، والتي تتميز بمذاق خاص، ويحتوي الجمبري على الفسفور بدرجة كبيرة والأوميجا 3 والزنك.



طريقة تحضير سلطة «السيزر بالروبيان» :



- المقادير :

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- خبز محمص- فلفل- زيت- 150 جرام جمبري- 120 جرام كريمة- 50 جرام انشوجة- 1 رابطة خس كابوتشا- 100 جرام مايونيز- 20 جرام كابري- طريقة التحضير :- يقطع الخس جوليان ويوضع عليه الصوص عبارة عن مايونيز و كريمة وكابرى وانشوجة ويقلب الخليط مع بعض.- وبعد ذلك يوضع الجمبري على الوجه والعيش المحمص ويقدم بعد ذلك.