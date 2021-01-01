لعشاق المأكولات البحرية، تقدم «بوابة أخبار اليوم»، وصفة سهلة لعمل سلطة «السيزر بالروبيان "الجمبري "»، علي سفرتك المميزة والشهية وتتميز بطعم صوص الانشوجة.
ويعتبر "الجمبري"، أحد أنواع الحيوانات البحرية، والتي تعتبر من أشهى وأطعم المأكولات البحرية اللذيذة، وتناسب كل الأذواق، والتي تتميز بمذاق خاص، ويحتوي الجمبري على الفسفور بدرجة كبيرة والأوميجا 3 والزنك.
طريقة تحضير سلطة «السيزر بالروبيان» :
- المقادير :
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التعليقات على مقبلات وسلطات | سلطة «السيزر بالروبيان» اللذيذة
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