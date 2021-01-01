أصبح رمضان صبحي الجناح الهجومى للفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز على رادار الرحيل عن فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حال تلقيه عرض مالى قوى بعد مشاركته مع منتخب مصر الأولمبي بأولمبياد طوكيو .
ويأمل مسئولو بيراميدز فى تحقيق أفضل استفادة مادية ممكنة من وراء رحيل رمضان صبحي خاصة وأن النادى كان دفع العديد من الأموال من أجل ضمه من قبل هيدرسفيلد الإنجليزي فى الانتقالات الصيفية الماضية بجانب المبلغ المالى الضخم الذى يحصل عليه اللاعب نفسه ، وفى حال تلقى رمضان صبحي عرض قوى يليق بامكانياته الفنية سيدرس بيراميدز رحيله بقوة خلال الميركاتو الصيفي المقبل .
واقترب المهدى سليمان حارس المرمى من الرحيل عن جدران بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي فى ظل خروجه من الحسابات الفنية لدى الجهاز الفنى والاعتماد بشكل تام على شريف إكرامى وأحمد الشناوى فى حراسة المرمى .
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التعليقات على مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف
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