مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

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صورة الخبر: رمضان صبحي
رمضان صبحي

أصبح رمضان صبحي الجناح الهجومى للفريق الأول لكرة القدم بنادى بيراميدز على رادار الرحيل عن فريقه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حال تلقيه عرض مالى قوى بعد مشاركته مع منتخب مصر الأولمبي بأولمبياد طوكيو .

ويأمل مسئولو بيراميدز فى تحقيق أفضل استفادة مادية ممكنة من وراء رحيل رمضان صبحي خاصة وأن النادى كان دفع العديد من الأموال من أجل ضمه من قبل هيدرسفيلد الإنجليزي فى الانتقالات الصيفية الماضية بجانب المبلغ المالى الضخم الذى يحصل عليه اللاعب نفسه ، وفى حال تلقى رمضان صبحي عرض قوى يليق بامكانياته الفنية سيدرس بيراميدز رحيله بقوة خلال الميركاتو الصيفي المقبل .

واقترب المهدى سليمان حارس المرمى من الرحيل عن جدران بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي فى ظل خروجه من الحسابات الفنية لدى الجهاز الفنى والاعتماد بشكل تام على شريف إكرامى وأحمد الشناوى فى حراسة المرمى .

وكذلك الأمر النسبة لعبدالله بكرى والذى ينتهى تعاقده مع بيراميدز قريبا وبات اللاعب قاب قوسين أو أدنى من الرحيل خاصة بعد استبعاده من المشاركة مع الفريق .

واقترب جون أنطوى المهاجم الغانى من الرحيل عن بيراميدز أيضا فى ظل عدم القناعات الكاملة بقدراته الفنية وعدم تقديم أوراق اعتماده مع الفريق حتى الآن ، وكذلك الأمر بالنسبة للمهاجم الأوروجويانى دييجو رولان .

ويستعد بيراميدز فى الوقت الحالى للسفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء البيضاوى بإياب نصف نهائى الكونفيدرالية الإفريقية ، وكانت مباراة الذهاب انتهت بتعادل الفريق سلبيا فى المباراة التى أقيمت بينهما بملعب الدفاع الجوى .

المصدر: elbalad

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