

مفاجأة.. الجبال الجليدية هاجرت من كندا إلى فلوريدا: خبراء يكشفون السر مفاجأة.. الجبال الجليدية هاجرت من كندا إلى فلوريدا: خبراء يكشفون السر

في أعماق المحيط، تم حفر المسارات القديمة التي خلفتها هجرة خفية منذ فترة طويلة في المناظر الطبيعية المغمورة في قاع البحر.



لم يتم صنع هذه البصمات الغامضة بواسطة مخلوقات أعماق البحار تنتقل من مكان إلى آخر، بل بواسطة أسطول من الجبال الجليدية القديمة ينجرف بلا هدف لآلاف الأميال عبر المحيط.



أثناء انجرافهم، تركوا أخاديدًا مرئية في قاع البحر قاموا بحفرها، وهي ندوب تكشف حتى اليوم عن الرحلات الطويلة التي قامت بها هذه الكتل الجليدية الضخمة ذات مرة.