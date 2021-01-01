مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة.. كيف تساعد ابنك على زيادة التركيز



طلاب الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة

يسعى أهالى طلاب الثانوية العامة لمعرفة طرق تساعدهم فى زيادة التركيز حتى يتحسن أداء أبنائهم الدراسي ويتمكنون من التفوق فى هذه المرحلة المهمة .



نقدم لكم عدة طرق تمكنكم من مساعدة طلاب الثانوية العامة فى زيادة التركيز ، وفقا لما جاء فى " creatingpositivefutures "



طاقة الجسم

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تؤثر طاقة الجسم على مدى قوة العقل وقدرته على انجاز المهام الدراسية والاستعياب بسرعةالمذاكرة فى وقت من اليوم يكون لديك فيه قدر أكبر من الطاقة بشكل طبيعي،على سبيل المثال ، البدء في وقت مبكر من بعد الظهر.جرب ممارسة الرياضة قبل الدراسة يمكن أن توفر ممارسة التمارين الهوائية لمدة 15-20 دقيقة فقط دفعة فورية مما يساعد الطلاب على زيادة التركيز.المزيد من الماء حيث أظهرت الدراسات أنه حتى الجفاف الطفيف يمكن أن يكون له تأثير كبير على زيادة الانتباه والتركيز.إذا كنت تواجه مشكلة في التركيز أثناء الجلوس ، فحاول الوقوف أو المشي أثناء المذاكرةخذ فترات راحة قصيرة بعد الانتهاء من كل مهمة أو بعد 30-60 دقيقة من الدراسة بتركيز مثل إعادة ملء زجاجة المياه، واستخدام الحمام، واللعب مع الحيوانات الأليفة .القضاء على المشتات الخارجيةقم بإيقاف تشغيل أو الأجهزة الإلكترونية, إذا لم تتمكن من إيقاف تشغيلها ، فقم بوضعها في الوضع الصامت وأوقف تشغيل جميع الإشعارات، و قم بحظر الوصول إلى الإنترنت لمواقع الويب التي تميل إلى تشتيت انتباهك بإحدى الأدوات الرائعة المصممة لهذا الغرض.حاول تغيير مكانك إلى مكان أقل آخر أقل فى عوامل التشتيت المحتملة في مكان قريب، على سبيل المثال يمكن لطالب المدرسة الثانوية الذي يدرس في غرفته أن يحاول العمل على طاولة غرفة الطعام أو مكتبة بدلاً من السكن.الدراسة فى صمت ويوجد تشتت انتباه فى نفس الوقت فيمكنه الاستماع إلى الأصوات المحيطة أو الموسيقى التي تم تصميمها لمساعدة التركيز والإبداع.التقليل من المشتتات الداخليةإذا كان عقلك يتسابق في 100 اتجاه مختلف أثناء جلوسك للدراسة ، فاستغرق بضع دقائق قبل أن تبدأ فى تدوين كل ما يدور في ذهنك حتى تتمكن من التعامل معه لاحقًا بعد انتهاء المذاكرة.احتفظ بمفكرة في مكان قريب منك عند المذاكرة حتى تتمكن من تدوين أي أفكار تخطر ببالك بسرعة ولكنها لا تتعلق بالمهمة التي تعمل عليها، في كل مرة تفكر فى هذه الاشياء ، ذكر نفسك: هذا ليس ما أفعله الآن.إذا كنت قلقًا بشأن شيء ما فاحرص على القلق بشأنه في وقت لاحق محدد في وقت لاحق من اليوم واضبط منبهًا لتذكير نفسك حتى يتمكن عقلك من الوثوق بك بدرجة كافية للسماح له بالمرور مع العلم أنك ستحصل على لاحقا.اجعل البداية سهلةحدد الخطوة المادية التالية التي تحتاج إلى اتخاذها لإحراز تقدم في المذاكرة ، وركز على ما عليك القيام به لدفع الأمور إلى الأمام، على سبيل المثال بدلاً من إخبار نفسك أنك بحاجة إلى كتابة مقالتك ركز أولاً على البحث في حقيبتك عن نموذج التقييم.قم بتقليص المهمة إلى شيء سهل للغاية بحيث تكون واثقًا بنسبة 100٪ في قدرتك على القيام بذلك بنجاح، على سبيل المثال: التزم بالتركيز على الدراسة لمدة 5 دقائق فقط أو كتابة فقرة واحدة فقط، ثم امنح نفسك استراحة.تقليل ضغط الأداء على سبيل المثال: بدلاً من محاولة كتابة مقال "جيد" ، ابدأ بإنشاء مسودة أولية تقريبية.زيادة الدافع الخاصأنشئ مكافأة أو حافزًا لنفسك من خلال التخطيط لنشاط ممتع محدد ستفعله بمجرد الانتهاء من الدراسة.ركز على فوائد إنهاء هذه المهمة: التفكير في كيفية جيدة سوف تشعر بمجرد الانتهاء من المهمة أو إذا لم ينجح ذلك معك فحاول التفكير في العواقب السلبية لعدم الانتهاء منه لمعرفة ما إذا كان ذلك يشعرك بمزيد من التحفيز.قم بزيادة مسؤوليتك، من خلال الدراسة في مكان يمكن للأشخاص فيه رؤية ما تفعله ، أو تقديم التزام علني (مع صديق، أو أحد الوالدين، أو الأشقاء، وما إلى ذلك) حول ما ستحققه في هذه الفترة الزمنية.ضغط الوقتقم بتقليل إجمالي الوقت المتاح لديك للقيام بالمهام الدراسية ، عن طريق إنشاء قيود تتطلب منك إنهاء عملك في وقت معين، على سبيل المثال يمكنك إخبار صديق أنك ذاهب إلى مكان ما في الساعة 8 مساءً وتحديد هدف إنهاء واجبك المنزلي والمذاكرة قبل أن تسمح لنفسك بالاتصال مما سيدفع لـ زيادة التركيز.بدلاً من تخصيص 3 ساعات للواجب المنزلي قسّم وقت المذاكرة إلى فترات زمنية أقصر وامنح نفسك موعدًا نهائيًا لكل مهمة،على سبيل المثال قل: "لدي 30 دقيقة لمادة الرياضيات ، و 30 دقيقة لمادة اللغة ..." إلخ، واستخدم مؤقتًا لتتبع مقدار الوقت الذي تقضيه فى كل مهمة.إذا كانت المهمة مملة ومرهقة حقًا تحدى نفسك لترى مدى السرعة التي يمكنك بها إنهاؤها من خلال محاولة تحديد موعد نهائي قصير مثال، إذا كان الأمر يستغرق عادةً 30 دقيقة فهل يمكنك القيام بذلك في 15 إذا قمت بـ زيادة التركيز.