رد خبير المياه المصري نادر نور الدين، على بيان وزارة الخارجية الإثيوبية الذي هاجمت فيه الدول العربية بعد دعمها لمصر والسودان في أزمة سد النهضة.
ووجه خبير المياه المصري سؤالا إلى إثيوبيا قائلا: "نحن نرد على إثيوبيا نسألها عن أي استخدام منصف وعادل تتحدث وهل هذا يتضمن عدم ضمان أي حصة مائية من مياه النيل الأزرق لكل من مصر والسودان تساوي أو تقارب ما كان يصل إليهما قبل بناء سدها العملاق".
وتابع: "وهل الاستخدام العادل يتضمن تحويل النهر إلى بحيرة في دولة المنبع ويجعلها تقيم محبسا للمياه لتعطي ما تشاء وتمنع ما تشاء دون التزام مع الآخرين، وهل من الاستخدام العادل أن تنكر إثيوبيا أنها تستخدم فعليا 40 مليار متر مكعب من مياه النيل عبر بحيرة تانا التي ينبع منها النيل الأزرق وعشرة مليارات أخرى من سد تاكيزى على نهر عطبرة الفرع الثاني للنيل بإجمالي 50 مليارا".
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التعليقات على مصر.. خبير يعلق على تصريحات إثيوبيا بعد هجومها على الدول العربية
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