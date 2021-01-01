أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الأحد، عن تسجيلها 389 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تراجع مستمر لهذا المؤشر، كما تم رصد 30 وفاة جديدة.
وأفاد المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، في إحصائية يومية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 389 حالة، مقارنة مع 412 الجمعة و409 السبت، ليصل العدد الإجمالي إلى 280394.
وتشهد مصر، حسب البيانات الحكومية، تراجعا ملموسا لمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، حيث تعتبر حصيلة السبت الأقل منذ 30 نوفمبر 2020 حينما تم تسجيل 370 حالة.
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التعليقات على مصر تسجل أقل حصيلة إصابات جديدة بكورونا منذ 30 نوفمبر
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