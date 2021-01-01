مصدر في الزمالك ليلا كورة: رفضنا عرض النصر السعودي للتعاقد مع الونش

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صورة الخبر: الونش
الونش

كشف مصدر نادي الزمالك عن موقف الإدارة الحالية التي تتولى مهمة النادي بشأن العرض المقدم من نادي النصر السعودي للتعاقد مع المدافع محمود حمدي الونش.

وأكد المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن إدارة الزمالك قامت إخطار نادي النصر برفض العرض المقدم للتعاقد مع محمود حمدي الونش على سبيل الإعارة او البيع النهائي.

وأوضح، أن إدارة الزمالك توصلت إلى اتفاق مع اللاعب على الإستمرار مع الفريق بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، قال محمود الونش، لاعب نادي الزمالك، إنه لايوجد أي شيء يُشتت تركيزه عن الملعب؛ حيث يسعى هو وزملاؤه في الفريق لإرضاء الجماهير.

وردّ الونش على سؤال محمد أبو العلا مُقدم برنامج زملكاوي على فضائية ناديه، بخصوص ما يُثار من عروض تصله، بقوله:" كل لاعب لديه وكيل وهو أدرى بالمصالح الخاصة به، وكلاعبون لا نركز سوى في الملعب، وكل لاعب عقده ساريًا مع نادي الزمالك لن يتحرك سوى عبر نادي الزمالك، فطبيعي أن تفرغ نفسك وشغلك وتركيزك لنادي الزمالك".

وأضاف لاعب الزمالك:"يتبقى في عقدي مع النادي موسمين، وإذا رحلت سأرحل عن طريق نادي الزمالك وإذا طالبني الزمالك للتجديد لايوجد مشكلة، نركز كلاعبون في الملعب لنراضي جمهور الزمالك بعد حدوث العديد من الأشياء وشرف لأي لاعب يُجدد طيلة عمره في الزمالك".

المصدر: yallakora

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