

مصدر: تأجيل إطلاق مجموعة من أقمار OneWeb الصناعية من بايكونور مصدر: تأجيل إطلاق مجموعة من أقمار OneWeb الصناعية من بايكونور

أعلن مصدر في قطاع صناعة الصواريخ والفضاء عن تأجيل إطلاق مجموعة واحدة من أقمار OneWeb الصناعية من مطار بايكونور الفضائي إلى العام المقبل توفيرا للأموال.



ويشير المصدر في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، بأن هذه المجموعة هي إحدى المجموعات الأربع التي من المقرر إطلاقها خلال العام الجاري.



ويقول، "أصبحت مواعيد إطلاق مجموعات أقمار OneWeb كالآتي: 2 أغسطس و9 سبتمبر ونهاية ديسمبر 2021. وقد تأجل إطلاق إحدى المجموعات إلى عام 2022 المقبل، لتوفير الأموال وعدم دفع أموال إضافية إلى كازاخستان عن استخدام المنطقة التي ستسقط فيها المرحلة الأولى لصاروخ النقل "سويوز-2 ".

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وقد أكد مصدر آخر هذه المعلومات مشيرا إلى أن موعد إطلاق هذه المجموعة سيكون 7 أكتوبر من مطار فوستوتشني الفضائي .ويذكر أن مصدرا في القطاع كان قد أعلن في شهر أبريل الماضي أن مواعيد إطلاق مجموعات أقمار OneWeb الصناعية هي2 و26 أغسطس وفي 18سبتمبر وفي نهاية ديسمبر 2021.وتجدر الإشارة، إلى أن برلمان كازاخستان كان قد صادق على اتفاقية مع روسيا بشأن عمليات إطلاق صواريخ "سويوز-2" من مطار بايكونور الفضائي وعلى متنها أقمار OneWeb الصناعية في الاتجاه الشمالي، حيث يدفع الجانب الروسي رسوما عن استخدام منطقة سقوط المرحلة الأولى للصاروخ مقدارها 460 ألف دولار سنويا على ألا يزيد عددها عن ثلاثة صواريخ. ويجب دفع مبلغ 50 ألف دولار عن كل صاروخ إضافي.