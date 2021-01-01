مصدر: تأجيل إطلاق مجموعة من أقمار OneWeb الصناعية من بايكونور

أعلن مصدر في قطاع صناعة الصواريخ والفضاء عن تأجيل إطلاق مجموعة واحدة من أقمار OneWeb الصناعية من مطار بايكونور الفضائي إلى العام المقبل توفيرا للأموال.
ويشير المصدر في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، بأن هذه المجموعة هي إحدى المجموعات الأربع التي من المقرر إطلاقها خلال العام الجاري.
ويقول، "أصبحت مواعيد إطلاق مجموعات أقمار OneWeb كالآتي: 2 أغسطس و9 سبتمبر ونهاية ديسمبر 2021. وقد تأجل إطلاق إحدى المجموعات إلى عام 2022 المقبل، لتوفير الأموال وعدم دفع أموال إضافية إلى كازاخستان عن استخدام المنطقة التي ستسقط فيها المرحلة الأولى لصاروخ النقل "سويوز-2 ".
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