مصدر بالزمالك : اتفاق التجديد مع زيزو تم.. وأخطرناه بموعد جلسة التوقيع

آخر الأخباراخبار الرياضة › مصدر بالزمالك : اتفاق التجديد مع زيزو تم.. وأخطرناه بموعد جلسة التوقيع

صورة الخبر: اتفاق التجديد مع زيزو
اتفاق التجديد مع زيزو

أكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، أن لجنة إدارة القلعة البيضاء أخطرت أحمد سيد "زيزو" جناح الفريق بموعد جلسة التوقيع على عقود تجديد التعاقد بين الطرفين.

وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة ليلا كورة، إلى أن الاتفاق على بنود التجديد بين الزمالك وزيزو تم بالفعل خلال الأيام الماضية.

المصدر: يلا كورة

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مصدر بالزمالك : اتفاق التجديد مع زيزو تم.. وأخطرناه بموعد جلسة التوقيع

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
92655

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager