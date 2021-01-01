أكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، أن لجنة إدارة القلعة البيضاء أخطرت أحمد سيد "زيزو" جناح الفريق بموعد جلسة التوقيع على عقود تجديد التعاقد بين الطرفين.
وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة ليلا كورة، إلى أن الاتفاق على بنود التجديد بين الزمالك وزيزو تم بالفعل خلال الأيام الماضية.
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التعليقات على مصدر بالزمالك : اتفاق التجديد مع زيزو تم.. وأخطرناه بموعد جلسة التوقيع
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