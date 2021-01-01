مصدر بالزمالك : اتفاق التجديد مع زيزو تم.. وأخطرناه بموعد جلسة التوقيع



اتفاق التجديد مع زيزو اتفاق التجديد مع زيزو

أكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، أن لجنة إدارة القلعة البيضاء أخطرت أحمد سيد "زيزو" جناح الفريق بموعد جلسة التوقيع على عقود تجديد التعاقد بين الطرفين.



وأشار المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحات خاصة ليلا كورة، إلى أن الاتفاق على بنود التجديد بين الزمالك وزيزو تم بالفعل خلال الأيام الماضية.