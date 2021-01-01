مصدر باتحاد الكرة ليلا كورة: نتواصل مع رئيس الكاف لتعديل موعد نهائي الأبطال



رئيس الكاف رئيس الكاف

أكد مصدر مسؤول في اتحاد الكرة، أن اللجنة الثلاثية تناقش عدد من الحلول لحسم ملف لاعبي الأهلي والمنتخب الأولمبي، وأن هناك تواصل يتم مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ورئيسه باتريس موتسيبي لتقديم موعد النهائي.



وتأهل الأهلي لنهائي دوري أبطاومن المقرر أن يعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي القائمة النهائية المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".



وقال مصدر مسؤول في اتحاد الكرة لـ"يلا كورة" "هناك عدد من الحلول يتم مناقشتها في الوقت الحالي لكي يتم حسم ملف لاعبي الأهلي والمنتخب الأولمبي".

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وتابع "نفكر في أكثر من حل، وهناك تواصل مع الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الكاف وتدخل لهاني أبوريدة من أجل طلب تعديل موعد النهائي الأفريقي".واستمر "هناك مناقشات حول إمكانية وجود لاعبين أيضاً من كايزر تشيفز مع منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي، وبالتالي تقديم موعد النهائي قد ينقذ الأمر بشكل كامل".واستمر "أيضاً هناك تفكير في حلول أخرى حال لم يتم تعديل موعد نهائي دوري الأبطال، سواء ملف الطائرة الخاصة والسفر بعد مباراة الأهلي مباشرة لليابان".واختتم "لكن تلك الأمور يجب أن يكون هناك تواصل مع اللجنة الأولمبية من أجل الترتيبات الخاصة بالسفر لطوكيو ونظام الفقاعة الطبية هناك".ل أفريقيا، بعد تجاوز الترجي التونسي، ومن المقرر أن يلاقي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي يوم 17 يوليو في النهائي الذي سيقام بالمغرب.