مصدر أمني يكشف حقيقة مقتل مواطن بهجوم مسلح في أسوان



مدينة أسوان مدينة أسوان

نفى مصدر أمني مصري الأنباء المتداولة عن مقتل مواطن وإصابة آخر في مدينة أسوان بهجوم مسلح.



ونقلت وكالة "صدى البلد" المصرية عن المصدر نفيه الأخبار التي تناقلتها مواقع إخبارية عدة، حول هجوم مسلح مزعوم في منطقة أسوان جنوب شرقي مصر، نفذه 6 مسحلين حاولوا سرقة المجنى عليه، ما أدى إلى وفاة مواطن وإصابة آخر.



وأكد المصدر أن ما تم تناوله فى هذا الصدد عار من الصحة.

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من جهة أخرى، ذكرت وكالة "بوابة الأهرام" المصرية أن الأجهزة الأمنية بأسوان كثفت جهودها للبحث عن 6 مجهولين هاجموا طاحونة ذهب بإدفو بالأسلحة.وأشارت إلى أن إخطارا كان وصل إلى الأمن يفيد بمصرع شخص إثر هجوم 6 مسلحين على طاحونة ذهب، حيث قاموا بسرقة كمية من الذهب وقتلوا أحد العاملين بالطاحونة.