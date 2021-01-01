مصدر أمنى يكشف حقيقة "شبح الإسماعيلية"



شبح الإسماعيلية شبح الإسماعيلية

نفى مصدر أمنى، ما تم تداوله على عدد من صفحات التواصل الإجتماعى تحت عنوان “شبح مرعب فى شوارع الإسماعيلية يثير ذعر المواطنين”.







وأكد المصدر، أن حقيقة الأمر تتمثل فى قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة أول الإسماعيلية باستئجار محل في دائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية لممارسة نشاط بيع الهدايا والتحف وقيامه بتصميم مجسم خشبى مغطى بالأسمنت ووضع عليه قطعة قماش، وذلك لاستكماله لوضعه داخل المحل كدعاية.

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وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.