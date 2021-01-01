مش بس البرتقال.. 3 أنواع مختلفة من الخضراوات تمدك بـ فيتامين سي



فيتامين سي فيتامين سي

الأطعمة الصحية والفيتامينات من بين العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها المرء لصحة الجسم والعقل، وتلعب الفيتامينات بالتأكيد دورًا رئيسيًا وتساعد في الكثير من الوظائف المهمة، ومع ذلك، هناك الكثير من أنواع الفيتامينات المختلفة وأحد أهمها وأكثرها شيوعًا هو فيتامين سي.







وضمن الوظائف المختلفة التي يمكن أن تؤديها، علاج البرد والسعال، وتعزيز المناعة، وتراكم الأنسجة ، والأوعية الدموية.

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بالإضافة إلى العظام وتعزيز الكالسيوم هي بعض الأشياء التي يجب أن تعرفها، تساعدك الجرعة اليومية من فيتامين سي على تحسين وظائف الدماغ.الفلفل الأصفريوجد حوالي 180-185 مجم من فيتامين سي في حوالي 100 جرام من الفلفل الأصفر ، مما يجعلها واحدة من أفضل المواد الغذائية في القائمة للحصول على المتطلبات اليومية من فيتامين سي، تأكد من تناول جزء من هذه الخضار في النظام الغذائي للحصول على فوائد مزدوجة لخصائص مضادات الأكسدة أيضًا.الخضراوات الورقيةالخضار الورقية ذات اللون الأخضر الداكن وخاصة اللفت تحتوي على حوالي 120 مجم من فيتامين سي كل 100 جرام، إلى جانب ذلك ، يحتوي السلق واللفت والسبانخ أيضًا على أكثر من 10 ملغ من فيتامين سي لكل 100 جرام.الجوافةيحتوي كل 100 جرام من الجوافة على حوالي 230 مجم من فيتامين سي ، مما يجعل الجوافة علاجًا لذيذًا وكذلك خيارًا صحيًا لأولئك الذين يرغبون في تلبية متطلبات فيتامين سي اليومية.