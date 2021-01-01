

مشاهدة داخلية الجيل الجديد من بي إم دبليو الفئة السابعة لأول مرة مشاهدة داخلية الجيل الجديد من بي إم دبليو الفئة السابعة لأول مرة

بينما تعمل بي إم دبليو على تطوير الجيل الجديد من الفئة السابعة فقد تمكن مصورون تجسسيون من التقاط صور للسيارة.



شملت الصور جزءً من التصميم الداخلي الذي حصل على مقاعد فاخرة، وتظهر الصور أيضاً الكونسول الجديد بشاشة وسطية منحنية مستمدة من iX الكهربائية. تشمل السيارة عجلة قيادة جديدة بأزرار لمس، ويبدو أنها مصممة لدعم نظام القيادة الذاتية.



جدير بالذكر أن السيارة طورت على قاعدة عجلات جديدة يمكنها دعم المحركات الكهربائية بالكامل، ومن المنتظر وصول i7 الكهربائية ‌‍‍‌‌‎‏بمدى يصل لـ700 كيلومتر.











