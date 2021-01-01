

مستشفى سوهاج الجامعي ينجح في استخراج مفك طوله 10 سم من رأس مواطن.. صور مستشفى سوهاج الجامعي ينجح في استخراج مفك طوله 10 سم من رأس مواطن.. صور

نجح فريق طبي من قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى سوهاج الجامعي، في استخراج مفك يبلغ طوله ١٠ سم من رأس مواطن يبلغ من العمر ٤٥ عاماً، وانقاذ حياته بعد ما أصيب به أثناء مشاجره.



وقال الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة أنه حضر إلى قسم الطوارئ بالمستشفي الجامعي رجل من مدينة أخميم، تم اصابته بمفك مغروز بأسفل رأسه وممتد إلى الفقرات العنقية، حيث قام الأطباء بعمل الإسعافات الأولية، وبعد إجراء الإشاعات اللازمة تم التدخل الجراحي السريع اللازم للمريض ونقله إلى غرفة عمليات جراحة المخ والأعصاب .



اقرأ أيضا | تأييد المشدد 10 سنوات لنجل الرئيس المعزول محمد مرسي بـ«فض رابعة»

وأوضح الدكتور حسان النعماني القائم بعمل عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفي الجامعي، أنه تم إجراء العملية الجراحية للمريض وتم التعامل مع الأوعية الدموية النازفة وتفريغ الدم المتجلط وإعادة رتق عضلات الرقبة، لافتاً إلى أنه بفضل العناية الإلهية تم إنقاذ المصاب والاطمئنان علي حالته الصحية ونقله بعد العملية إلى قسم جراحة المخ والأعصاب .وأضاف الدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفى، أنه تم إجراء العملية الجراحيه تحت إشراف الدكتور مؤمن محمد المأمون رئيس قسم جراحة المخ والاعصاب، حيث ضم الفريق الطبي الدكتور عمر الشيبانى مدرس مساعد بقسم جراحة المخ والأعصاب والدكتور محمد عطايا معيد بالقسم، وكذلك الأطباء المقيمين وهم الدكتور محمد راغب، والدكتور عمرو صديق، كمل ضم فريق أطباء التخدير الدكتور محمود خلف معيد، والدكتور هيثم محمد طبيب مقيم، ومنال مصطفي من طاقم التمريض بقسم المخ والأعصا



