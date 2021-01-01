مركبة الشحن "بروغريس" تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية

آخر الأخبارعلم وتقنية › مركبة الشحن "بروغريس" تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية

صورة الخبر: مركبة الشحن "بروغريس" تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية
مركبة الشحن "بروغريس" تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية

أعلنت مؤسسة "روس كوسموس"، أن مركبة الشحن "بروغريس إم إس-17" التي أطلقت يوم 30 يونيو الماضي قد التحمت بالمحطة الفضائية الدولية.

ووفقا للمؤسسة، التحمت المركبة في الساعة الرابعة من فجر يوم 2 يوليو الجاري بوحدة "البحث" في القطاع الروسي من المحطة الفضائية الدولية.

ويشير موقع المؤسسة، إلى أن المركبة "بروغريس إم إس -17" حملت إلى المحطة الفضائية الدولية معدات وأجهزة لإجراء التجارب العلمية وعمليات الصيانة اللازمة، ووقودا للمحطة، وماء الشرب ومواد غذائية وأشياء أخرى للرواد.

ويشير ألكسندر أغورييف، رئيس قسم التغذية في معهد مشكلات الطب الحيوي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، إلى أن مركبة الشحن، حملت لرواد الفضاء حبوب الخردل والفجل والتفاح والجريب فروت والبرتقال والطماطم. وأن زوجة رائد الفضاء أوليغ نوفيتسكي، أعلنت في مدونة على موقع Roscosmos على الإنترنت، أن العائلة أرسلت له عصير البتولا، ورايات القوات الجوية الفضائية والقوات المحمولة جواً .

المصدر: روسيا اليوم

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على مركبة الشحن "بروغريس" تلتحم بالمحطة الفضائية الدولية

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
28737

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager