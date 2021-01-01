

مرسيدس AMG GT 4 تحصل على تحديثات منتصف العمر مرسيدس AMG GT 4 تحصل على تحديثات منتصف العمر

كشفت مرسيدس عن سيارتها المحدثة AMG GT 4 بتصميم محسن وأداء أفضل نسبياً.



ستأتي السيارة بواجهة منقحة و3 ألوان خارجية جديدة، وستتوفر رزمة الكربون فايبر الخارجي لفئة GT 53 لأول مرة،



من ناحية الأداء ستحثل الفئة الأساسية على محرك 3.0 لتر 6 سلندر ينتج 362 حصان و500 نيوتن-متر، مع ناقل حركة من 9 سرعات ونظام دفع كلي، وتستطيع السيارة تحقيق تسارع 0-100 كم/س خلال 4.8 ثانية

ستحصل فئة GT 53 على نسخة أقوى من المحرك تنتج 429 حصان و520 نيوتن-متر، والتي يمكنها تحقيق تسارع 0-100 كم/س خلال 4.4 ثانية وسرعة قصوى 280 كم/س.لم تعلن مرسيدس عن مواصفات محركات V8 التي ستتوفر لفئات GT 63، ولكنها أكدت أنها ستصل في وقت لاحق من العام الجاري.



