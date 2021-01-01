كشفت مرسيدس عن سيارتها المحدثة AMG GT 4 بتصميم محسن وأداء أفضل نسبياً.
ستأتي السيارة بواجهة منقحة و3 ألوان خارجية جديدة، وستتوفر رزمة الكربون فايبر الخارجي لفئة GT 53 لأول مرة،
من ناحية الأداء ستحثل الفئة الأساسية على محرك 3.0 لتر 6 سلندر ينتج 362 حصان و500 نيوتن-متر، مع ناقل حركة من 9 سرعات ونظام دفع كلي، وتستطيع السيارة تحقيق تسارع 0-100 كم/س خلال 4.8 ثانية
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التعليقات على مرسيدس AMG GT 4 تحصل على تحديثات منتصف العمر
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