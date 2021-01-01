مرسيدس AMG تكشف عن يخت فاخر بقوة 2250 حصان!

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صورة الخبر: مرسيدس AMG تكشف عن يخت فاخر بقوة 2250 حصان!
مرسيدس AMG تكشف عن يخت فاخر بقوة 2250 حصان!

المربع نت – كشفت مرسيدس AMG عن يخت جديد فريد من نوعه باسم “السيجارة – صقر الليل بلاك سيريس”، ضمن سلسلة إصدارات “السيجارة” التي طرحت منها مرسيدس 13 نسخة حتى الآن.

كما هو واضح من الاسم، الإصدار الجديد مستوحى من سيارة GT بلاك سيريس التي كسرت الأرقام القياسية للسرعة في فئتها للعلامة بعناصر تصميم مشتركة بينهما، ويصل طول اليخت إلى حوالي 12.5 متر.

ويعتمد اليخت على 5 محركات V8 سعة 4.6 لتر بقوة إجمالية 2250 حصان وسرعة قصوى 145 كلم\س في المياه المفتوحة، مع إمكانية التحكم في المحركات الخمسة بشكل جماعي أو التحكم في كل محرك على حدة.

الداخلية من أفخم ما يكون بالطبع مع استخدام مكثف لعناصر من ألياف الكربون والألمنيوم والجلود الفاخرة والتخييط الأنيق ومصابيح LED الداخلية ونظام سمعي بحري للاستمتاع بالموسيقى في الرحلات البحرية.

ولم تكشف مرسيدس عن الأسعار ولكن من المتوقع أن تتعدى المليون دولار بسهولة – 3.75 مليون ريال قبل الضرائب.

صورة الخبر: مرسيدس AMG تكشف عن يخت فاخر بقوة 2250 حصان!

صورة الخبر: مرسيدس AMG تكشف عن يخت فاخر بقوة 2250 حصان!

المصدر: المربع نت

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