محتويات شنطة الولادة لكل من الأم والطفل



شنطة الولادة شنطة الولادة

لا تختلف محتويات شنطة الولادة إن كانت ولادتك ستتم في المستشفى أو في عيادة الطبيب، فغالبًا لن تختلف محتويات حقيبة الولادة الطبيعية عن القيصرية، في كل الأحوال، لا تحتاج الولادة قيصريًا لشيء مختلف عن الولادة طبيعيًا إلا في بعض المستلزمات البسيطة جدًا للعناية بالجرح، التي غالبًا ما تتوافر في المستشفى.







محتويات شنطة الولادة

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وإن كنتِ حاملًا بتوأم، فقد تزيد محتويات شنطة الولادة، وعليك أيضا إعدادها مبكرًا، لأن أغلب الحوامل فى توائم يلدن مبكرًا، وعليك بالطبع إعداد محتويات أكبر من الملابس والحفاضات، وفقا لما نشر في babylist .ومن أهم محتويات شنطة الولادة بعض الأشياء الضرورية التي يجب أن تكون في حقيبة المستشفى الخاصة بالأم عند الولادة والتي سوف تحتاجها الأم ومولودها، ما يلي:1- الأم :فستان نوم للولادةفستانان أو أكثر للنوم بفتحة من الصدر من أجل الرضاعة.4 أطقم من الملابس الداخليةحمالات صدر خاصة بالرضاعةفوط للصدرفوط صحيةكريم لتشققات الثديحلمات سيليكونشبشبشامبوكريم مرطبمعجون أسنان وفرشاةمزيل لرائحة العرقشاحن للموبايل2- الطفل :ثلاثة أطقم من الملابس الداخلية2 سلوبيت كامل لحمايته من التيارات الهوائيةبطانية خفيفة في الصيف وأخرى ثقيلة في الشتاءحفاظات كثيرةجواربقبعة قطنية خفيفة في الصيف وصوفية في الشتاء لحماية الرأس من أي تيار هوائي2 مريلة للصدرصابون سائل وشامبو ولوف اسفنجية خاصة بالصغيركريمات لمنطقة الحفاض والتي يدخل فيها الزنكزجاجة رضاعة احتياطًا لعدم نزول الحليب لديكمقعد السيارة للطفل