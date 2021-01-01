يعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم السبت، نتيجة الشهادة الإعدادية، بالديوان العام لمحافظة بورسعيد.
وأعلن المركز الاعلامي بمحافظة بورسعيد، اعتماد النتيجة للشهادة الإعدادية، مساء اليوم، بحضور لفيف من القيادات التعليمية برئاسة الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية مساء اليوم
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق