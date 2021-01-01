محافظ بورسعيد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية مساء اليوم

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نتيجة الشهادة الإعدادية

يعتمد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم السبت، نتيجة الشهادة الإعدادية، بالديوان العام لمحافظة بورسعيد.

وأعلن المركز الاعلامي بمحافظة بورسعيد، اعتماد النتيجة للشهادة الإعدادية، مساء اليوم، بحضور لفيف من القيادات التعليمية برئاسة الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد.

المصدر: youm7

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