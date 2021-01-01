محافظ القليوبية يعتمد 235 درجة تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى

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صورة الخبر: محافظ القليوبية
محافظ القليوبية

اعتمد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي ( عام) بحد أدنى للقبول بالثانوي العام ( 235 درجة) للعام الدراسي 21/ 22، وذلك بناء على الدراسة المقترحة لتنسيق القبول والمقدمة من الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، وذلك في ضوء تنفيذ التعليمات المنظمة لذلك للطلاب الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي المنقضي 20 / 21 .

ويصبح العدد المتوقع التحاقه بالصف الأول الثانوي العام 34223 طالب وطالبة،والكثافة التى تناسبت مع هذا المجموع 48 طالبا وطالبة للفصل الواحد ، حيث بلغت جملة المتقدمين للامتحان 103847 طالب وطالبة ،وإجمالي الناجحين 82208 طالباً وطالبة.

المصدر: youm7

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