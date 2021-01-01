محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.3%



نتيجة الشهادة الإعدادية نتيجة الشهادة الإعدادية

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى الحالى 2020/2021، بنسبة نجاح بلغت 80.3% ، وذلك بعرض من الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم .



ووجه اللواء أشرف عطية التهنئة لأبنائه الطلاب الناجحين والمتفوقين، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسى لتحقيق أفضل النتائج فى المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى مقدمة النابغين، وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار فى المستقبل .



وكلف محافظ أسوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمتابعة العملية التعليمية فى مختلف مدارس المحافظة والاستعداد الجيد والكامل من الآن لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية من التعقيم والتطهير والرش لكافة مكونات المدارس، والتأكد من توفير جميع سبل الراحة من المبردات وأجهزة التهوية لمواجهة أجواء الطقس الحار وتهيئة المناخ الملائم أمام الطلاب لأداء امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

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ومن جانبه، صرح الدكتور خالد قبيصى بأن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية 25 ألف و 597 طالب وطالبة ، فيما نجح منهم 20 ألف و122 طالب وطالبة بمدارس التعليم العام واللغات .