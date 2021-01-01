محافظ أسوان : إجراء اختبارات محايدة للمتقدمين لمدارس التمريض بحد أدنى277 درجة

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أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته لمسئولي الصحة بأن يتم إجراء اختبارات للقدرات الشخصية والمهنية واللغوية للمتقدمين لمدارس التمريض من الطلاب والطالبات الحاصلين على الحد الأدنى للتقديم وهو 277 درجة في امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 / 2021 .



ويأتي ذلك لإعداد الكوادر البشرية من أطقم التمريض للتعامل مع التحديات الحالية حيث ستشمل الاختبارات السمات الشخصية والتناسق البدنى والنفسي مع اختبارات في الأملاء واللغتين العربية والإنجليزية ، بالإضافة إلى المعلومات العامة .



ولفت محافظ أسوان إلى أن لجان الاختبارات للفرز والتقييم ستكون محايدة ومن خارج الجهات التنفيذية حيث سيتم الاستعانة بمتخصصين من جامعة أسوان والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لتحقيق العدالة والشفافية الكاملة في الاختيارات لهذه المهنة السامية .

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موعد ومكان التقديم بمدارس التمريض في أسوانومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان سيكون التقديم بمدارس التمريض على مستوى المحافظة للعام الدراسى 2021/2022 بإدارة التدريب والمدارس الملحقة بمدرسة التمريض بنين بمنطقة النفق بمدينة أسوان ، مشيراً إلى أن التقديم سيبدأ في الفترة من 1 إلى 31 يوليو المقبل على مدار شهر بالكامل ، فيما ستكون التخلفات في الفترة من 1 إلى 5 أغسطس القادم .وكان قد أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأنه سيتم إجراء اختبارات محايدة للطلاب والطالبات ( الراغبين ) في الدخول لسباق الأوائل من أجمالى 424 حصلوا على الدرجة النهائية 280 درجة لتحفيز وتشجيع الطلاب المتميزين حيث ستشمل الاختبارات 6 أسئلة للمواد الدراسية التي تم الامتحان فيها بعد تقديم الطالب أو الطالبة برغبته في الإختبار بالمدرسة التي يتبعها وتحدد يوم الأختبار لجميع الطلاب المتقدمين للإختبار ليكون يوم الأحد الموافق 4 يوليو المقبل .ولفت اللواء أشرف عطية إلى أنه تم وضع منظومة مشددة لاختبارات الأوائل حتى يحصل كل طالب على حقه كاملاً حيث تم إعداد لجان محكمة ستكون مكونة من رؤساء لجان ومراقبين من خارج المركز أو المدينة التي ستكون بها اللجنة ، كما أنه سيتم إعداد كنترول بإشراف من المحافظة .لجان اختبارات الأوائلوشدد محافظ أسوان بأنه سيتم تواجد جميع قيادات المحافظة بكافة اللجان المحددة ، موضحاً بأن لجان اختبارات الأوئل تم تحديدها وهى لجنة إدارة أسوان التعليمية بمدرسة الفصول الإعدادية الملحقة ( التجريبية ) المخصصة لإختبار 99 طالب وطالبة ، وأيضاً لجان إدارت دراو و كوم أمبو ونصر النوبة التعليمية بمدرسة مجمع محمد محمود القهمورى للغات بكوم أمبو والمخصصة لإختبار 56 طالب وطالبة ، بجانب لجنة إدارة إدفو التعليمية بمدرسة إدفو الإعدادية الحديثة والمخصصة لإختبار 269 طالب وطالبة .