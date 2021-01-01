محافظة القاهرة تكشف تفاصيل هبوط أرضي بعمق مترين في مصر القديمة.. صور



هبوط أرضي بعمق مترين في مصر القديمة هبوط أرضي بعمق مترين في مصر القديمة

شهد شارع المشتل في حي مصر القديمة، هبوطا أرضيا بقطر حوالي مترين .



تلقت غرفة عمليات الحي بلاغا بهبوط أرضي في شارع المشتل ؛ وعلى الفور تم تشكيل لجنة لمعينة الهبوط والعمل على إعادة الشيئ لأصله مرة أخرى.



وأكد العميد خالد شحاتة رئيس حي مصر القديمة أن الهبوط حدث نتيجة سقوط مواد البناء من عقار يتم البناء فيه على الأرض .

وأكد أن الهبوط الأرضي أدى إلى كسر ماسورة المياه وجاري إصلاحها والعمل على إعادة الشئ لأصله مشيرا الى أنه لا توجد خطورة على العقار.في سياق أخر قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتوقيع عقد بيع رضائي بين محافظة القاهرة ومجموعة الملاك الكويتين بمثلث ماسبيرو تقوم بموجبه الدولة متمثلة في محافظة القاهرة وهيئة المجتمعات العمرانية بشراء الأرض الخاصة بالملاك الكويتين ودفع مبلغ يمثل القيمة السوقية الحالية لقطعة الأرض على أن تقوم محافظةالقاهرة وهيئة المجتمعات العمرانية بالبدء فورًا من خلال الشركات المتخصصة لدي هيئة المجتمعات العمرانية بإستكمال تطوير مثلث ماسبيرو كما هو في المخطط المعتمد بما يسهم بشكل إيجابي في التطوير المنشود بالمنطقة .وبذلك تكون محافظة القاهرة ووزارة الإسكان ( هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ) قد انهت التعاملات مع كافة كبار الملاك في المنطقة وفقًا لرؤية التخطيط ومقتضيات القانون والإجراءات المتبعة في مناطق إعادة التخطيط .وأكد محافظ القاهرة أن توقيع العقود يؤكد حرص الدولة المصرية على تسوية كافة المعاملات المالية بشكل ودى توافقى يراعى مصالح كافة الأطراف كما يؤكد الثقة الكبيرة لدى المستثمرين فى التعامل داخل مصر خاصة فى ظل العلاقات الوطيدة التى تربط مصر بدولة الكويت.وشهد حفل التوقيع اللواء إبراهيم عبدالهادى نائب المحافظ للمنطقة الغربية وخالد محمود عباس نائب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والمستشار مصطفى البهبيتى لجنة فض المنازعات وم خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات.











