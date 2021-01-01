متى يصل البشر إلى كواكب أخرى؟

أعلن فياتشسلاف توريشيف، كبير الباحثين في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا، أن الرحلات بين الكواكب لن تصبح ممكنة إلا بعد 250-300 عام.
اكتشاف كوكب خارجي بحجم نبتون مع غلاف جوي "غير معروف" ربما يحتوي على بخار الماء
وقال توريشيف الذي ساهم في حوالي 40 مهمة لناسا، في مقابلة مع وكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "لنفرض أنه بعد عامين سنقرأ في العمود الأول لصحيفة ما وبعنوان كبير "اكتشاف كوكب على بعد 100 سنة ضوئية من الأرض، تأكد وجود حياة عضوية عليه... والطيران إلى مثل هذه المسافات البعيدة لن يكون ممكنا إلا بعد 250-300 عام".
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