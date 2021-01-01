

متوفر في كل بيت.. تناول هذا المشروب يقلل من خطر الإصابة بالسكتة القلبية متوفر في كل بيت.. تناول هذا المشروب يقلل من خطر الإصابة بالسكتة القلبية

تشير عشرات الدراسات، إلى أن شرب معدلات معينة من أنواع الشاي المختلفة، تساهم في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب، إذ تعتبر فوائد الشاي متعددة.



وحللت دراسة منشورة في المجلة الأوروبية لأمراض القلب الوقائية، المعلومات الصحية والسلوكية من 100000 صيني لأكثر من سبع سنوات.



وجد تقرير عام 2020، أن من يشربون الشاي المعتادون الذين يشربون أكثر من ثلاثة أكواب من الشاي أسبوعيًا لديهم خطر أقل بنسبة 20٪ للإصابة بالنوبات القلبية و 22٪ أقل للوفاة بأمراض القلب مقارنة بالأشخاص الذين يشربون أقل من ثلاثة أكواب أسبوعيًا.

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ووجدت دراسة أخرى، أجريت على أكثر من 40 ألف بالغ ياباني، في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، انخفاضًا بنسبة 26٪ في خطر الوفاة؛ بسبب النوبة القلبية أو السكتة الدماغية لدى الأشخاص الذين شربوا أكثر من خمسة أكواب من الشاي الأخضر يوميًا.كيف يكون الشاي جيدا لقلبك؟لفهم سبب فوائد الشاي لقلبك، نحتاج إلى النظر في كيفية تأثير ضغط الدم على صحة قلبك.يؤدي ارتفاع ضغط الدم، إلى إتلاف جدران الشرايين مما يجعلها متيبسة وربما يؤدي إلى انسدادها.كلما زاد معدل ارتفاع ضغط الدم لديك، زادت مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأمراض القلب والسكتة الدماغية.عندما لا تكون الأوعية الدموية مرنة كما ينبغي، يتناقص تدفق الدم والأكسجين من وإلى قلبك، مما يؤدي إلى ألم في الصدر، وربما نوبة قلبية أو قصور في القلب.الأبجاث أظهرت أن شرب الشاي بكثرة يؤدي إلى قلب أكثر صحة وانخفاض خطر الإصابة بأمراض”، كما يقول خبير التغذية ليزا ريتشاردز، خبير التغذية العلاجية.يلعب الشاي ومستقلباته، مثل البوليفينول دورًا في إرخاء الشرايين، عن طريق تقليل الالتهاب وتعزيز نشاط أكسيد النيتريك في البطانة، وهي طبقة الخلايا المبطنة داخل الأوعية الدموية.الشاي يقلل من الإصابة بأمراض القلبقد يقلل الشاي أيضًا بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية عن طريق تقليل البروتين الدهني منخفض الكثاف (LDL) ، وهو الكوليسترول “الضار” الذي يمكن أن يتراكم في الشرايين.“الشاي الأخضر هو مصدر غني بشكل خاص لشكل قوي من الكاتشين يسمى epigallocatechin gallate ، أو EGCG، وقد ثبت أنه يوقف تسبب السمنة والسكري وتخزين دهون البطن.شاي يحسن مستويات الكوليسترولوفقا لمجلة التغذية ، فقد ثبت أيضًا أن الشاي الأخضر يحسن مستويات الكوليسترول. ولكن إذا كنت تفضل طعم الشاي الأسود على الأخضر، فلا داعي للقلق، فهو يخفض نسبة الدهون الثلاثية، بسبب البوليفينول الموجودة داخل هذا الشاي.