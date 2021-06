متمردة ولا ضعيفة؟ اعرفى تسريحة شعرك بتقول إيه عن شخصيتك

تسريحة شعرك تسريحة شعرك

يعرف الإنسان من خلال مواقفه مع الآخرين أو معتقداته، لكن قد تكشف أشياء أخرى عن صفاته وشخصيته التى ربما لا يعرفها أحد عنه، حيث قال جان هانر، الخبير فى قراءة الوجه ومؤلف كتاب "The Wisdom of Your Face" إنه لا يمكن لميزات وجهك فقط أن تخبرك بشيء أو اثنين عن نفسك، ويمكن أن تكشف تسريحة شعرك أيضًا عن أشياء عنك"، ومن هنا نستعرض فى هذا التقرير، الصفات الشخصية للمرأة وفقاً لتسريحة شعرها المفضلة، كما أشار تقرير منشور بموقع "cosmopolitan".



الصفات الشخصية للمرأة وتسريحات الشعر



الشعر الكيرلى

تتميز المرأة ذات الشعر المجعد بالكرم، وقدرتها على إنجاز الكثير من المهام أكثر من غيرها، كما تتسم بالشخصية القيادية، والرومانسية والعدوانية، وتتبع منطق العقل فى حكمها على الأشياء، كما تعانى من صعوبة فى التركيز على شىء وأحد لفترة طويلة.

الشعر المموجتتميز صاحبات الشعر المموج بإمتلاكهن طاقة عالية، وإرادة قوية، كما يتميزن بالرومانسية، لدرجة أنهن يمكن أن يتأذين بسبب مشاعرهن، كما يواجهن صعوبة فى التحدث والتعبير، كما تحتاج صاحبات الشعر المموج لفترة من الوقت لأنفسهن، ويحتاجن للشعور بالحرية، كما يعرف عنهن إبداعهن فى مجال الفن.الشعر مفرود وجزء منه مجعدتتصف المرأة التى تفضل فرد شعرها مع تجعيده عند الجزء الثانى من الشعر، برغبتها الدائمة للفت أنظار الآخرين لها، كما يعرف عنها تفاؤلها ورغبتها فى نشر الطاقة الإيجابية لمن حولها.شعر متوسط الطولوتعرف المرأة صاحبة الشعر متوسط ​​الطول، بشعورها بالملل فى فترة قصيرة، كما يمكن إحباطها بسهولة، وتعرف أيضاً بتفكيرها المنطقى وسعيها الدائم لتحقيق طموحها.كعكةوأما عن النساء اللواتى يفضلن تصفيف شعرهن على هيئة كعكة، فهن يتصفن بالتمرد، والميل للتحدى والرغبة الدائمة فى إحداث تغيير إيجابى فى العالم.ذيل حصانوتعرف صاحبات تسريحة ذيل حصان، بميلهن لممارسة الرياضة واتباعهن لمنهج المنطق فى كل شىء، والسعى الدائم لمساعدة الآخرين.حلق الشعرتفضل بعض النساء حلق رؤوسهن، وهذا يشير إلى إمتلاكهن لشخصية رومانسية، حالمة، وتحب الخير للغير.