

متلازمة البط تصيب87% من الأفراد…هل أنت مصاب بها؟! متلازمة البط تصيب87% من الأفراد…هل أنت مصاب بها؟!

يبدو مصطلح القلق أو الاكتئاب مألوف للأذن، فلن يندهش أحدهم من سماع أن شخصاً ما يعاني من القلق أو الاكتئاب، لكن هل سبق لك أن سمعت أن شخص يعاني من متلازمة البط؟!



من هنا يستعرض «المصري لايت» كل ما تريد معرفته حول متلازمة البط، وفقاً لـ medicinenet



ما هي متلازمة البط؟

هي متلازمة يعاني منها 87% من الأفراد، و تصف الأشخاص الذين يبدون هادئين، لكنهم يواجهون صعوبة بالغة في مواكبة متطلبات الحياة.

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تشمل عوامل الخطر لمتلازمة البط تعرض الشخص لضغوط بيئة المحيطة به، وسعيه الدائم لمواكبه المتطلبات الشخصية والعائلية، وبذل كل ما بوسعه لإنجاز مهامه، وشعوره أيضاً بالقلق، والأمراض النفسية الأخرى.بالإضافة إلى تعرض الفرد إلى ضغط هائل نتيجة محاولته الظهور أمام الأخرين أنه متزن وهادئ ولا يعاني من المشكلات أو الاضطرابات، لما يتعرض له من ضغط لمراقبة الأخرين له.الجمع بين العلاج النفسي والأدوية والدعائم الأساسية لعلاج الاكتئاب والقلق، وبالتالي التخفيف من متلازمة البط، ومن دون علاج، فهناك عرضة لخطر الإصابة مشاكل طبية، ومشاكل الصحة العقلية الأخرى والعجز والوفاة المبكرة.حقيقة متلازمة البط؟يشار إليها أيضًا باسم متلازمة بطة ستانفورد، لم يتم التعرف عليها رسميًا على أنها مرض عقلي ولكنها تشير إلى ظاهرة تم وصفها في المقام الأول لدى طلاب الجامعات.فالأشخاص الذين يجتهدون بشكل مفرط في الظهور وكأنهم يمتلكون كل شيء معًا، يظهرون مثل البط الذي يحاول أن يظهر هادئ على المستوى السطحي للماء ولكنه أسفل الماء يجدف بشكل مفرط ومضطرب للبقاء فوق الماء.كما أن هذه المتلازمة هي إحدى الطرق التي يمكن أن يظهر بها الاكتئاب أو القلق أو المراحل الأولية للعديد من الأمراض العقلية، وعادةً ما يكون ذلك كرد فعل للتوتر.نظرًا للعواقب المدمرة المحتملة للاكتئاب أو القلق، يجب التعامل مع متلازمة البط على محمل الجد وعلاجها بسرعة.ما هي أعراض وعلامات المتلازمة؟بسبب الطابع غير الرسمي لهذا التشخيص، لا توجد معايير تشخيص رسمية مرتبطة بمتلازمة البط.ومع ذلك، فإن الأعراض التي تم وصفها في كثير من الأحيان تشمل الظهور الهادئ على ال مستوى السطحي، بينما الانهيار والاضطراب ومحاولة الصمود من الداخل.تشمل الأعراض الأخرى المرتبطة بمتلازمة البط، التي يتم وصفها غالبًا، الشعور بأن أي شخص آخر يقوم بعمله، ويجب أن يقوم به، أو أن الآخرين يدققون في الموقف وينتظرون تصرفه، أو ربما أنهم يصممونه لاختبار أدائه.ما أنواع المتخصصين الذين يعالجون هذه المتلازمة؟يميل عدد من ممارسي الصحة العقلية إلى تقييم فرد يُعتقد أنه مصاب بمتلازمة البط.يشمل هؤلاء المهنيين، مستشارو الصحة العقلية المرخصون، والأطباء النفسيين، علماء النفس، الأخصائيين الاجتماعيين.من المحتمل أن يقوم هؤلاء المهنيين بإجراء تقييم طبي شامل أو القيام بجزء من تحديد التشخيص الصحيح.ما هو علاجها؟قد يشمل علاج متلازمة البط التخفيف من أي حالة طبية تسبب أو تفاقم الاكتئاب أو القلق أو الأمراض العقلية الأخرى المصاحبة.على سبيل المثال، قد يتلقى الشخص الذي وجد أنه يعاني من تقلب كبير في مستويات السكر في الدم دواءً للحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم.قد تشمل جوانب العلاج الأخرى العلاج الداعم، مثل نمط الحياة والتغييرات السلوكية، والعلاج النفسي، وربما الأدوية للأعراض العاطفية المتوسطة إلى الشديدة.إذا كانت الأعراض شديدة بما يكفي بحيث يكون العلاج بالأدوية مناسبًا، فمن المحتمل أن يتحسن الفرد بشكل أسرع وأكثر قوة ولفترة أطول عندما يتم الجمع بين الدواء والعلاج النفسي.العلاج النفسي “العلاج بالكلام” هو نوع من استشارات الصحة العقلية التي تنطوي على العمل مع معالج مدرب لاكتشاف طرق لحل المشكلات والتكيف مع الاكتئاب.