مباحث القاهرة تكشف ملابسات فيديو ترويع المواطنين فى الزيتون

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صورة الخبر: مباحث القاهره
مباحث القاهره

نجح رجال الأمن فى كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخص بترويع المواطنين والتعدى عليهم بعد تحديد وضبط مرتكب الواقعة.

تلقى اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة إخطارا برصد تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى، متضمناً قيام أحد الأشخاص بترويع المواطنين والتعدى عليهم لفظياً ممسكاً بيده سلاح أبيض "سكين" ، وتبين وجود بعض التعليقات على مقطع الفيديو تفيد بأنه مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون وتضرر أهالى المنطقة منه لسوء سلوكه.

وأسفرت أجهزة البحث الجنائى التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة عن تحديد هوية المذكور تبين أنه عاطل و له معلومات جنائية مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة ، تم إستهدافه وضبطه ، وعثر بحوزته على طبنجة صوت معدلة ، وعدد من الطلقات و كمية من مخدر الهيروين وهاتف محمول .

وبمواجهته أقر أمام اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة بأن مقطع الفيديو تم تصويره خلال شهر فبراير الماضى أثناء قيامه بالتشاجر مع أحد الأشخاص لقيام الأخير بالتعرض لشقيقته ومعاكستها، وأقر بحيازته للسلاح النارى بقصد حماية نشاطه المؤثم ، والمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف المحمول للإتصال بعملائه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصدر: صدي البلد

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