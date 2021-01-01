ما هو مرض الزهري الذي حذرت منه وزارة الصحة؟.. يدمر القلب والمخ

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ما هو مرض الزهري الذي حذرت منه وزارة الصحة؟.. يدمر القلب والمخ

حذرت وزارة الصحة والسكان من إصابة السيدات بمرض الزهري، وشددت على ضرورة الكشف والعلاج المبكر لهذا المرض.

وجاء في نشرة الوزارة عبر «فيس بوك» أن مرض الزهري هو عدوى بكتيرية عادة ما تنتقل بالاتصال الجنسي، ويبدأ المرض بقرحة مؤلمة عادة ما تكون في الأعضاء التناسلية أو الفم أو المستقيم، وينتشر من شخص لآخر عبر الجلد أو اتصال الأغشية المخاطية بهذه القروح.

وقالت الوزارة إنه يمكن لبكتيريا الزهري أن تظل خاملة في الجسم لعقود قبل أن تنشط مرة أخرى ولكن خطيرة حيث يمكن أن يعمل على تدمير القلب، المخ، أعضاء أخرى.

وأشارت الوزارة إلى أن علاج هذا المرض يكمن في اكتشافه في مراحله المبكرة، حيث يسهل العلاج، والعلاج المفضل هو البنسلين القادر على قتل البكتيريا المسببة له، ويمكن لحقنة واحدة من البنسلين أن تمنع المرض من التقدم إذا كان الشخص مصاباً لمدة أقل من عام.

وأكدت الوزارة من ضرورة المتابعة وعلى توافر الكشف عنه عبر الوحدات الصحية التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية للعناية بالأم والجنين والتي تتواجد يوميًا من الساعة ٨ صباحًا حتى ٢ ظهرًا للكشف والعلاج مجانًا في جميع أنحاء الجمهورية.

المصدر: المصرى اليوم

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