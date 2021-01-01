حذرت وزارة الصحة والسكان من إصابة السيدات بمرض الزهري، وشددت على ضرورة الكشف والعلاج المبكر لهذا المرض.
وجاء في نشرة الوزارة عبر «فيس بوك» أن مرض الزهري هو عدوى بكتيرية عادة ما تنتقل بالاتصال الجنسي، ويبدأ المرض بقرحة مؤلمة عادة ما تكون في الأعضاء التناسلية أو الفم أو المستقيم، وينتشر من شخص لآخر عبر الجلد أو اتصال الأغشية المخاطية بهذه القروح.
وقالت الوزارة إنه يمكن لبكتيريا الزهري أن تظل خاملة في الجسم لعقود قبل أن تنشط مرة أخرى ولكن خطيرة حيث يمكن أن يعمل على تدمير القلب، المخ، أعضاء أخرى.
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التعليقات على ما هو مرض الزهري الذي حذرت منه وزارة الصحة؟.. يدمر القلب والمخ
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