ما الذي يجب على الآباء الجدد مراعاته عند اختيار مناديل الأطفال المبللة ؟



مناديل الأطفال المبللة مناديل الأطفال المبللة

سيكون لدى الوالدين لأول مرة العديد من الأسئلة المتعلقة بصحة طفلهم ورفاههم بشكل عام، من بين أمور أخرى، سيحاولون التأكد من أن الطفل آمن ومريح، بعد الخروج من المستشفى.







في حين أن الكثير من الناس لا يدركون ذلك، فإن الحصول على مناديل مبللة للأطفال ذات نوعية جيدة أمر في غاية الأهمية. أخبر الدكتور هيمانشو غاندي ، موقع Indianexpress.com أنه سيتعين على الآباء التأكد من أنهم خاصون بما يناسب بشرة الطفل وبالتالي اتخاذ قرار.

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"قد يؤدي استخدام المناديل المبللة الخاطئة إلى مشاكل متعلقة بالجلد مثل الاحمرار والطفح الجلدي والحكة وما إلى ذلك، عادة، نتوجه إلى متجر كيميائي أو سوبر ماركت ونختار الخيار الأكثر جاذبية أو أرخص الخيارات المتاحة، ولكن في المرة القادمة التي تشتري فيها واحدة، تأكد من مراجعة مكونات المناديل التي تختارها".ما الذي يجب أن يتذكره الآباء؟"أن الأماكن الأكثر حساسية هي أماكن الحفاض حيث إنها الأكثر فوضى حيث يمكن أن تؤدي الإضافات القاسية إلى مشاكل متعلقة بالجلد لذلك، يجب أن تكون المكونات الأساسية دائمًا غير مزعجة وخفيفة.يجب أن تحذر دائمًا من المناديل المبللة ذات التركيبات الكيميائية العالية. يقول الدكتور غاندي: "الطبيعي هو الأفضل" يجب أن يكون العامل الرئيسي للقيادة أثناء اختيار منديل لطفل صغير.* تحقق من المستويات المضافة من المنظفات والمرطبات التي تم اختبارها من قبل أطباء الجلدية، إلى جانب الماء. الأكثر مرحًا هي الصيغ التي يجب اتباعها عندما يتعلق الأمر بمستوى الماء.* لا يمكن أن يكون هناك أي بديل للمياه عندما يتعلق الأمر بتنظيف أي نوع من الأسطح.* أيضًا ، تميل العديد من المناديل إلى ترك اللزوجة بعد الاستخدام، في حين أن المناديل التي تحتوي على نسبة عالية من الماء تنظف جيدًا بشكل استثنائي مع إحساس مائي."الشيء الآخر الذي يجب مراعاته هو القماش المستخدم. لسوء الحظ ، نتجاهل حقيقة أن معظم مناديل الأطفال المبللة بها نسيج بوليستر ، وهو بالتأكيد ليس خبرًا جيدًا لبشرة طفلك الصغير.يجب أن تحاول شراء مناديل مبللة مصنوعة من نسيج طبي مشتق من النباتات.عادةً ما تشتمل الأقمشة المصنوعة من الأقمشة غير المنسوجة على الكثير من المواد الاصطناعية ، وهي ليست جيدة لبشرة الأطفال ولا للبيئة ، "يضيف الطبيب.يجب أن يكون القماش سميكًا بدرجة كافية للتنظيف المريح دفعة واحدة. قد لا يكون الفرك المتكرر للمسح هو أكثر الأشياء التي ينصح بها. وأيضًا ، لا تفوت المناديل المعطرة ، لأن العطور الاصطناعية توحي بشيء واحد: المواد الكيميائية الضارة ، كما يستنتج الدكتور غاندي.