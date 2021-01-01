ما أفضل عبادة نتقرب بها إلى الله تعالى؟ خطيب الأزهر يرد



خطيب الجامع الأزهر الشريف خطيب الجامع الأزهر الشريف

قال الدكتور محمد أبو زيد الأمير، خطيب الجامع الأزهر الشريف، إن من أفضل عبادة نتقرب بها إلى الله، هو العلم والعمل والإخلاص لله تعالى.



وآضاف خطيب الأزهر، في خطبة الجمعة من الجامع الأزهر، أن العلم الذي نقصده ونعني به هو كل علم نافع للبشرية جمعاء أيا كان سواء كان يتعلق بالعلوم الشرعية أو علوم الدنيا.



وذكر أنه لا فرق بين العلم النافع في العلوم الدينية والتطبيقية والهندسية والتربوية والحربية، فكلها جميعا علوم وتنفع البشرية.

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واستشهد بقوله تعالى "إنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ" منوها أن هذه الآية نزلت في سورة فاطر، وفي سياق الحديث عن السماء والكون والأرض والدواب والناس والأنعام.كما استشهد بقوله تعالى "أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُّخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ۚ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ (27) وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ".