

مايكروسوفت تفاجئ المستخدمين.. بدون هذا الشرط لن تحصل على ويندوز 11 مايكروسوفت تفاجئ المستخدمين.. بدون هذا الشرط لن تحصل على ويندوز 11

أكدت عدد من التقارير أن شركة مايكروسوفت الأمريكية للبرمجيات قد حددت مطلبا أساسيا للتحويل من ويندوز 10 إلى نظام تشغيلها الأحدث ويندوز 11 والذي أعلنت عنه رسميا منذ أيام قليلة.



وبحسب صحيفة ديلي إكسبرس البريطانية فإن هناك عدد من الوثائق التي نشرها موقع التكنولوجيا Neowin والتي تؤكد أن مستخدمي أنظمة الويندوز لابد أن يمتلكوا أجهزة كمبيوتر أو لاب توب تحتوي على كاميرا بميزات معينة حتى يكون بإمكانهم تثبيت ويندوز 11 .



وفقا للموقع فإن شركة مايكروسوفت لن تبدأ في تطبيق هذا الشرط في الوقت الحالي وإنما ستمنح المستخدمين فرصة حتى عام 2023 ، إلا أنه بعد هذا التاريخ لن يكون بإمكان مستخدمي أجهزة الكمبيوتر واللاب توب العادية تحميل أو تثبيت ويندوز 11 على أجهزتهم.

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وتضع شركة مايكروسوفت شرط احتواء جهاز الكمبيوتر أواللاب توب على كاميرا أمامية ذات جودة عالية HD resolution مع دقة تبدأ من 720 بيكسل أو أعلى، بالإضافة إلى وجود كاميرا خلفية بدقة وجودة جيدة.وبالإضافة إلى الكاميرا الأمامية والخلفية الجيدة لابد أن تدعم كاميرا جهازك أيضا توازن اللون الأبيض التلقائي والتعرض التلقائي، حيث يعد هذا الشرطا أمرا حتميا وأساسيا لتحميل ويندوز 11 .أما بالنسبة لمستخدمي ألعاب إكس بوكس من على ويندوز 11 فسيتطلب منهم الحصول على جهاز كمبيوتر أو لاب توب به ذاكرة وصول عشوائية لا تقل عن 4 جيجابايت رام ، ومعالج 64 بت بسرعة 1 جيجاهرتز على الأقل مع نواتين أو أكثر بالإضافة إلى 64 جيجابايت لمساحة التخزين.كيفية تحميل ويندوز 11 من مايكروسوفت بمجرد توفرهوبمجرد توفر ويندوز 11 ستقوم بتحميله بنفس الطريقة التي تقوم بتحميلها مع أي إصدار جديد من ويندوز، حيث سينتقل معظم المستخدمين إلى الإعدادات ثم التحديث والأمان ثم Windows Update أو تحديث الويندوز والنقر فوق التحقق من وجود تحديثات، وإذا كان متاحًا ، فسترى تحديث ويندوز 11 ثم انقر فوق تحميل وتثبيت.وإذا كنت ترغب في اختبار ويندوز 11 فستتوفر نسخة تجريبية مبكرة الأسبوع المقبل لمن هم في برنامج Windows Insider ، وسيتم إصدار نسخة تجريبية عامة في شهر يوليو القادم ويوصى فقط بتثبيت إصدار تجريبي.