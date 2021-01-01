يمكن استخدام ماسك للشعر بنفس فكرة ماسكات الوجه، الكثير من الفتيات رغم اهتمامهن بالعناية بأنفسهن لا يعرفن مدى أهمية ماسكات الشعر وأنها من ضمن الخطوات الهامة في العناية بأي نوع من أنواع الشعر، فماسكات الشعر تحتوي على مواد مغذية مكثفة لزيادة صحة الشعر ولمعانة ونعومته، وأفضل طريقة لعمل أقنعة الشعر هي ترك القناع على الشعر لمدة تتراوح ما بين ساعة وساعتين ثم غسل الشعر، وأفضل المكونات لعمل قناع للشعر هي المكونات الطبيعية التي توجد لديك في منزلك والتي سوف نتحدث عنها من خلال هذا المقال.
ماسك للشعر الجاف والمتقصف والباهت
سخني 4 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون في حمام مائي.
أضيفي إليه القليل من جل الصبار.
قلبي المزيج وادهني به خصلات شعرك بشكل مكثف.
ارتدي بونيه الشعر ثم اربطي شعرك بإيشارب منزلي قديم لمدة ساعتين.
اغسلي شعرك بالشامبو وستجدي فرقاً كبيراً.
مع الاستمرار على هذا الماسك مرة واحدة في الأسبوع سوف تشعرين بالفرق الحقيقي فشعرك سيصبح صحياً وناعماً وخالياً من التقصف وسيقل تساقطه أيضاً.
خلطات للشعر الجاف
يحتاج الشعر الجاف إلى عناية خاصة واهتمام مستمر، يفضل عمل ماسكات دورية للشعر الجاف مرة كل أسبوع بالتبادل مع حمام الكريم، يتم عمل ماسك مكون من العسل والزبادي وزيت الزيتون بنسب متساوية مع التقليب الجيد حتى يتجانس الماسك ثم يقسم الشعر إلى خصلات ويوزع الماسك عليها جيداً ويترك على الشعر لمدة ساعتين ثم يغسل الشعر بالشامبو.
ماسك للشعر بالمايونيز
يعد المايونيز من الحلول الجيدة للشعر الجاف والهايش، فهو يغذي الشعر ويمنحه نعومة رائعة، يوضع المايونيز بشكل مباشر على الشعر مثل الكريم بدون أي إضافات أخرى، قد يضاف إليه زيت الزيتون أيضاً للمزيد من الترطيب، يترك المايونيز على الشعر من ساعة إلى ساعتين ثم يتم غسل الشعر بالطريقة التقليدية.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على ماسك للشعر الجاف والمتقصف والباهت
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق