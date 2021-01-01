ماسك الفحم وزيت الزيتون يحمى من التلف والتجاعيد



ماسك الفحم وزيت الزيتون ماسك الفحم وزيت الزيتون

يعمل ماسك الفحم وزيت الزيتون على علاج ومنع جميع أنواع تلف الجلد مما يمنحك بشرة جميلة ومتألقة ، كما أنه يحتوى على خصائص مضادة للأكسدة و للميكروبات والالتهابات.



نقدم لكم طريقة عمل ماسك الفحم وزيت الزيتون لـ حماية البشرة من التلف وتجديد الشباب والحفاظ على النضارة، وذلك نقلا عن موقع “ boldsky ” .



مكونات ماسك الفحم وزيت الزيتون:



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2 ملعقة كبيرة فحم نشط2 ملعقة كبيرة زيت زيتونطريقة استخدام ماسك الفحم وزيت الزيتون :• ضعى كمية من زيت الزيتون في وعاء ثم أضيفي بعض الفحم النشط إليها واخلط المكونات جيدًا.• ضعي القناع المعتمد على الفحم على وجهك ورقبتك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.• اغسليه بالماء الفاتر وجففي وجهك، وكرري ماسك الفحم وزيت الزيتون مرة واحدة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.