ماسك الفحم وزيت الزيتون يحمى من التلف والتجاعيد

يعمل ماسك الفحم وزيت الزيتون على علاج ومنع جميع أنواع تلف الجلد مما يمنحك بشرة جميلة ومتألقة ، كما أنه يحتوى على خصائص مضادة للأكسدة و للميكروبات والالتهابات.
نقدم لكم طريقة عمل ماسك الفحم وزيت الزيتون لـ حماية البشرة من التلف وتجديد الشباب والحفاظ على النضارة، وذلك نقلا عن موقع “ boldsky ” .
مكونات ماسك الفحم وزيت الزيتون:
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