ماسك الفحم وزيت الزيتون يحمى من التلف والتجاعيد

آخر الأخبارالأسرة والطفل › ماسك الفحم وزيت الزيتون يحمى من التلف والتجاعيد

صورة الخبر: ماسك الفحم وزيت الزيتون
ماسك الفحم وزيت الزيتون

يعمل ماسك الفحم وزيت الزيتون على علاج ومنع جميع أنواع تلف الجلد مما يمنحك بشرة جميلة ومتألقة ، كما أنه يحتوى على خصائص مضادة للأكسدة و للميكروبات والالتهابات.

نقدم لكم طريقة عمل ماسك الفحم وزيت الزيتون لـ حماية البشرة من التلف وتجديد الشباب والحفاظ على النضارة، وذلك نقلا عن موقع “ boldsky ” .

مكونات ماسك الفحم وزيت الزيتون:

2 ملعقة كبيرة فحم نشط

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون



طريقة استخدام ماسك الفحم وزيت الزيتون :
• ضعى كمية من زيت الزيتون في وعاء ثم أضيفي بعض الفحم النشط إليها واخلط المكونات جيدًا.

• ضعي القناع المعتمد على الفحم على وجهك ورقبتك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة.

• اغسليه بالماء الفاتر وجففي وجهك، وكرري ماسك الفحم وزيت الزيتون مرة واحدة في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

المصدر: موقع “ boldsky ”

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ماسك الفحم وزيت الزيتون يحمى من التلف والتجاعيد

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
93974

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager