ماذا يحدث للجسم عند تناول بذور المشمش

تحتوي نواة المشمش على مادة كيميائية سامة تعرف باسم أميجدالين، يتم تحويل هذه المادة الكيميائية في الجسم إلى السيانيد ، كان هناك اهتمام باستخدام نواة المشمش لمحاربة السرطان لأنه كان يعتقد أن الأميغدالين يتم تناولها أولاً بواسطة الخلايا السرطانية وتحويلها إلى السيانيد.
ولكن نواة المشمش تحتوي على الكثير من الفوائد، ويمكن استخدامها بالعديد من الطرق المختلفة ومنها…
كما أنها محملة بالدهون الصحية التي تساعد على خفض الكوليسترول "الضار" ، تحتوي الحبوب على أحماض دهنية أساسية (أوميغا 6 و أوميغا 3)، هذه تساعد في محاربة أمراض القلب ، وتحسين الصحة العقلية ، ولها مجموعة من الفوائد الأخرى .
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