لو بتعاني من التهاب المفاصل.. تجنب هذه الأطعمة



التهاب المفاصل التهاب المفاصل

عندما تكون مصابًا بـ التهاب المفاصل ، يكون جسمك في حالة التهابية، وما تأكله قد لا يزيد الالتهاب فحسب ، بل يمكن أن يصيبك أيضًا بحالات مزمنة أخرى مثل السمنة وأمراض القلب والسكري.



فيما يلي أبرز المكونات الغذائية التي قد تؤدي إلى مزيد من الالتهابات، وخاصة التهاب المفاصل في جسمك.



- سكر

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قد يكون من الصعب مقاومة الحلويات والمعجنات وألواح الشوكولاتة والمشروبات الغازية وحتى عصائر الفاكهة، ومع ذلك ، فإن المجلة الأمريكية للتغذية السريرية تحذر من أن السكريات المصنعة تؤدي إلى إطلاق بعض الالتهابات تسمى السيتوكينات.- الدهون المشبعةأظهرت العديد من الدراسات أن الدهون المشبعة تؤدي إلى التهاب الأنسجة الدهنية ، وهو ليس مؤشرًا على الإصابة بأمراض القلب فحسب ، بل يؤدي أيضًا إلى تفاقم التهاب المفاصل، تعد البيتزا والجبن أكبر مصادر الدهون المشبعة ، وتشمل الأسباب الأخرى منتجات اللحوم (خاصة اللحوم الحمراء) ومنتجات الألبان كاملة الدسم وأطباق المعكرونة والحلويات القائمة على الحبوب.- الدهون المتحولةمن المعروف أنها تسبب الالتهاب الجهازي ، ويمكن العثور على الدهون المتحولة في الأطعمة السريعة وغيرها من المنتجات المقلية والأطعمة الخفيفة المصنعة ومنتجات الإفطار المجمدة والبسكويت والكعك والبسكويت ومعظم أنواع السمن النباتي، تجنب الأطعمة التي تحتوي على زيوت مهدرجة لعدم زيادة التهاب المفاصل.- أحماض أوميغا 6 الدهنيةأحماض أوميغا 6 الدهنية من الأحماض الدهنية الأساسية التي يحتاجها الجسم للنمو والتطور الطبيعي، ويحتاج الجسم إلى توازن صحي من أحماض أوميغا 6 وأوميغا 3 الدهنية، ويمكن أن يؤدي الاستهلاك المفرط لأوميغا 6 إلى تحفيز الجسم لإنتاج مواد كيميائية مؤيدة للالتهابات، توجد هذه الأحماض الدهنية في الزيوت مثل الذرة والقرطم وعباد الشمس وبذور العنب وفول الصويا والفول السوداني والخضروات.- الكربوهيدرات المكررةمنتجات الدقيق الأبيض (الخبز ، اللفائف ، البسكويت) الأرز الأبيض ، البطاطا البيضاء (البطاطس المهروسة سريعة التحضير ، أو البطاطس المقلية) والعديد من الحبوب عبارة عن كربوهيدرات مكررة، وفقًا لمجلة Scientific American ، قد تتفوق الكربوهيدرات المصنعة على الدهون باعتبارها المحرك الرئيسي لتصاعد معدلات السمنة والحالات المزمنة الأخرى، تغذي هذه الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع إنتاج منتجات نهاية السكر المتقدمة (AGE) التي تحفز التهاب المفاصل.