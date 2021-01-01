لن تصدق .. الزبادي يحمى من أمراض القلب ويعالج الضغط المرتفع

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صورة الخبر: الزبادي
الزبادي

يعتقد بعض أن الزبادي مفيد فقط لصحة المعدة وتحسين الهضم ولكنه فى الحقيقة يساعد على حماية الإنسان من عدد كبير من الأمراض بل ويساهم فى علاجها ومن بينها أمراض القلب.

ووفقا لما جاء فى موقع “ healthline ” يعد محتوى الدهون في الزبادي أحد الأسباب المثيرة للجدل في كثير من الأحيان بشأن مدى فائدته للصحة أنه خطر على القلب.

يحتوي الزبادى الطبيعي في الغالب على دهون مشبعة وكمية صغيرة من الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة وكان هناك اعتقاد سائد بأن الدهون المشبعة تسبب أمراض القلب.

وهذا ما نفته الأبحاث الحديثة ولا يوجد دليل علمي واضح يؤكد أن الدهون في الزبادي تضر الصحة بل وجد العكس هو الصحيح حيث يساعد فى الحفاظ على صحة القلب وحمايته من الأمراض.

كشفت بعض الأبحاث والدراسات الحديثة أن تناول الدهون المشبعة من منتجات الحليب الكامل مثل الزبادي يزيد من نسبة الكولسترول الجيد HDL ، مما يحمي القلب من الأمراض .

وجدت دراسات أخرى أن تناول الزبادي يقلل من الإصابة بـ أمراض القلب، هذا بالإضافة إلى أن بعض الدراسات الأخرى أن منتجات الألبان مثل الزبادي تساعد في تقليل ارتفاع ضغط الدم وهو عامل خطر رئيسي للإصابة بـ أمراض القلب بل والموت المفاجئ.

يظهر تأثير الزبادي فى الوقاية من أمراض القلب وخفض الضغط المرتفع بشكل واضح لدى من يعانون من ارتفاع ضغط أما الأصحاء فهو لايخفضه بشكل ملحوظ.

المصدر: healthline

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