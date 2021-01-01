لمن تكون الشبكة عند الطلاق قبل الدخول أو بعده؟.. الإفتاء تجيب



الدكتور مجدي عاشور الدكتور مجدي عاشور

قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن الشبكة بعد عقد القران تكون جزءا من المهر.



وأضاف عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية على فيس بوك، أنه إن طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها يكون لها نصف الشبكة، وإن طلقها بعد الدخول تكون لها الشبكة كاملة.



قالت دار الإفتاء المصرية، إنه من المقرر شرعا أن الخطبة ليست عقدا ولا زواجا، ولا يترتب عليها شىء من آثار العقد والزواج .

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وأضافت دار الإفتاء، أن الشبكة التى تقدم للمخطوبة جرى العرف على اعتبارها جزءا من المهر، ومادامت الشبكة قد اعتبرت عرفا جزءا من المهر فإنها تأخذ حكمه، والمهر لا يستحق شرعا إلا بعقد الزواج ، فإذا لم يتم عقد الزواج بسبب فسخ الخطبة فإنه يكون للخاطب شرعا الحق فى أن يسترد ما قدمه لمخطوبته من شبكة، لأنها جزء من المهر كما سبق، ولا حق للمخطوبة فى شىء من الشبكة المذكورة شرعا .وأشار الى أنه للخاطب استرداده سواء كان الفسخ من قبله أو من قبل المخطوبة وفقا لنصوص فقه المذهب الحنفى الجارى عليه القضاء.من يستحق الشبكة فى حالة فسخ الخطبةورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى « يوتيوب» يقول صاحبه: « من يستحق شبكة الذهب في حالة فسخ الخطبة؟».وقال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، فى إجابته عن السؤال إن الخاطب هو من يستحق الشبكة فى حال فسخ الخطبة، سواء عدل أحدهما أو كلاهما عن عقد الزواج.وأوضح أمين الفتوى أنه لا يؤثر فى ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة؛ لأن الشبكة جزء من المهر، وطبقًا للعرف الناس يتفقون عليها فى الزواج وهذا يخرجها من نطاق الهدايا.