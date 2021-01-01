لمرضى السكري.. احذر تناول هذه الأطعمة



مرضى السكري مرضى السكري

يعاني الكثير من الأشخاص بسبب مرض السكري، وعلى الرغم من أنك ستكون تحت إشراف أخصائي رعاية صحية لعلاج مرض السكري ، فإن تغيير نظامك الغذائي وبعض التغييرات في نمط الحياة يمكن أن يتحكم في مستويات السكر في الدم ويمنع أي مضاعفات أخرى ناجمة عنه.



وتعتبر الموازنة بين الأطعمة عالية ومنخفضة المؤشر الجلايسيمي إحدى طرق إدارة مرض السكري باتباع نظام غذائي.



كما تحتاج إلى إقران البروتين أو الدهون الصحية عند اختيار الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من GI لأنها تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول وتقلل من نسبة السكر في الدم.

قد يعجبك أيضا...

بعض الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من GI هي:الأرز .خبز أبيض ، مكرونة بيضاء ، أرز أبيض.بطاطا بيضاء.الفشار.أناناس.البطيخ.يقطين.قلل من تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات.التحكم في استهلاك الفاكهة التي تحتوي على نسبة عالية من GI مثل البطيخ والأناناس.قلل من تناول الدهون المشبعة والمتحولة مثل المخبوزات والرقائق والأطعمة المصنعة ، إلخ.تجنب استخدام السكر المكرر.قلل من تناول الأطعمة المالحة.توقف عن شرب المشروبات السكرية.من المحتمل أن يؤثر تناول الطعام الصحي واتباع نظام غذائي سليم على إدارة مستويات السكر في الدم في جسمك، تعد هذه الإضافات الغذائية إلى نظامك الغذائي أدوات إضافية ستساعدك في إدارة مرض السكري أثناء تلقي العلاج المناسب من طبيبك، هناك أيضًا العديد من التطبيقات المتوفرة في السوق والتي ستساعدك على تتبع كمية الطعام التي تتناولها.