لمحبى الكهرباء.. تعرف على أسعار تسلا 2021 في الإمارات لمحبى الكهرباء.. تعرف على أسعار تسلا 2021 في الإمارات

تعتبر معظم الدول حول العالم الان تسعى للتحول فى الاستخدام الى السيارات الكهربائية بدلا من السيارات ذات الوقود الاحفورى ، ونشاهد فى الدول العربية بعض الاسواق تضم العديد من طرزاتها .



وتضم السوق الامراتى ، معظم هذه الطرازات واشهرها ، ومن بين هذه الطرازات والشركات تاتى ، تسلا ، والتى سوف نتعرف على اسعارها الكاملة .



تسلا 3 Tesla

تاتى السيارة تسلا موديل 3 tesla model بثلاث طرازات، وهم STANDARD RANGE PLUS و Long Range Dual و PERFORMANCE .و تأتي STANDARD RANGE PLUS بنطاق قيادة يبلغ 423 كم للشحنة الواحدة و تتسارع من 0 حتي 100 كيلو متر في الساعة خلال 5.3 ثانية.اما إصدار Long Range Dual Motor ياتى بنطاق قيادة يبلغ 568 كيلو و تتسارع من 0 إلى 100 كيلو متر في الساعة خلال 4.2 ثانية.بينما إصدار PERFORMANCE ياتى بنظام الدفع الكلي للعجلات مع نطاق إضافي يبلغ 26 كم، لتتمكن من قطع مسافة 507 كم بشحنة واحدة وتتسارع من 0 إلى 100 كيلو متر في الساعة خلال 3.1 ثانية .اما عن اسعار السيارة داخل السوق الاماراتى ، فتاتى كالتالى :- اوتوماتيك / STANDARD RANGE PLUS 2021 بسعر 159,900 درهم- اوتوماتيك / LONG RANGE AWD 2021 بسعر 189,900 درهم- اوتوماتيك / PERFORMANCE AWD 2021 بسعر 215,900 درهمتسلا X Teslaتم تجهيز موديل x ببطارية 100 كيلو وات في الساعة ومحركين كهربائيين ، أحدهما يعمل على تشغيل العجالت الامامية والاخر يعمل على العجالت الخلفية.يوفر نظام الدفع الرباعي الكهربائي تسارًعا سريًعا بشكل مذهل ، وسرعان ما تنطلق سيارات الدفع الرباعي بسرعات كبيرة على الطرق السريعة ، و يمكن أن يتسارع الطراز القياسي X من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة في 4.4 ثانية فقط .اما عن اسعار السيارة داخل السوق الاماراتى ، فتاتى كالتالى :- اوتوماتيك / 75D 2021 بسعر 349,125 درهم- اوتوماتيك / 90D 2021 بسعر 353,115 درهم- اوتوماتيك / LONG RANGE AWD 2021 بسعر 385,900 درهم- اوتوماتيك / 100D 2021 بسعر 417,900 درهم- اوتوماتيك / PERFORMANCE AWD 2021 بسعر 456,900 درهم- اوتوماتيك / P100D 2021 بسعر 602,070 درهمتسلا S Teslaنسخة Range Long تأتي مع نظام دفع كلي للعجالت لتتسارع من ٠ إلى ٩٦ كم/س في ١،٣ ثانية وتبلغ سرعتها القصوى ٢٥٠ كم/ س ، وتأتي مع نطاق مدى شحن مسافة يصل إلى ٦٦٣ كم .اما نسخة باليد تعتمد على ٣ محركات كهربائية بقوة ٠٢٠،١ حصان وتسارع من ٠ إلى ٩٦ كم/س في ٩٩،١ ثانية وسرعة قصوى ٣٢٢ كم/س ، ومدى شحن ٦٢٨ كم .اما نسخة اس باليد بلس تاتى بقوة ١٠٠،١ حصان ، وتتسارع من ٠ إلى ٩٦ كم/س بأقل من ٢ ثانية وتقطع ربع الميل بأقل من ٩ ثراني ، وتبلغ سرعتها القصوى ٣٢٢ كم/س ، ويزيد مدى الشحن عن ٨٣٧ كم .اما عن اسعار السيارة داخل السوق الاماراتى ، فتاتى كالتالى :- اوتوماتيك / LONG RANGE AWD 2021 بسعر 359,000 درهم- اوتوماتيك / PERFORMANCE AWD 2021 بسعر 432,900 درهم