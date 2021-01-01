

للمرة الأولى.. لقطات تجسسية لسيارة فولكس فاجن بولو GTI فيس ليفت للمرة الأولى.. لقطات تجسسية لسيارة فولكس فاجن بولو GTI فيس ليفت

قدمت فولكس فاجن بولو محسّنة قبل شهرين في جميع الفئات. وتتكون التشكيلة الآن من نماذج Polo وLife وR-Line . وبعد أسابيع قليلة من تقديم supermini المحدث، قامت فولكس فاجن بعرض تشويقي للسيارة GTI الرائدة، ووعدت بالعرض الرسمي الأول قبل نهاية يونيو.



إنها نهاية الشهر تقريبًا، وهذا يعني أن الظهور الأول وشيك، ولكن ليس قبل المجموعة الأولى من لقطات التجسس بنموذج أولي مغطى بشكل رقيق. هناك بعض التمويه الخفي بلون الهيكل لجعل السيارة تبدو مثل نسخة ما قبل الفيس ليفت، لكنها لا تخدع أحدًا. إن التنكر المطبق على المصابيح الأمامية والمصابيح الخلفية يجعل الأمر يبدو كما لو أننا ننظر إلى Polo GTI الحالية.



توجد شارة "GTI" على منتصف الباب الخلفي ، أسفل شعار VW مباشرةً. وتتمتع Golf GTI Mk8 الجديدة بمظهر مشابه، يشبه إلى حد كبير الحرف "R" الذي يزين الجزء الخلفي من Golf R وTiguan R وArteon R وTouareg R. بعد أن شاهدت Polo R-Line العادية، ليس من الصعب تخيل كيف ستبدو سيارة GTI من دون التنكر الذكي.

قد يعجبك أيضا...

في ما يتعلق بما إذا كانت هناك أي تغييرات تحت الغطاء، جاءت سيارة بولو GTI السابقة في الأصل بمحرك بنزين بسعة 2 لتر بشاحن تربو بقوة 197 حصانًا و320 نيوتن متر. تم تقديمه في البداية فقط مع ناقل حركة أوتوماتيكي بست سرعات وثنائي القابض، قبل تقديم ناقل يدوي من ست سرعات.أجرت فولكس فاجن تغييرًا آخر على DSG-only Polo GTI من خلال رفع ناتج محرك 2 TSI إلى 204 أحصنة بينما ظل عزم الدوران دون تغيير.سيتعين علينا أن ننتظر ونرى ما إذا كانت سيارة GTI المحسنة ستجلب تغييرات أخرى تتجاوز التصميم والتحديثات التقنية المقدمة مع بولو العادية.