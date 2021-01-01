قدمت فولكس فاجن بولو محسّنة قبل شهرين في جميع الفئات. وتتكون التشكيلة الآن من نماذج Polo وLife وR-Line . وبعد أسابيع قليلة من تقديم supermini المحدث، قامت فولكس فاجن بعرض تشويقي للسيارة GTI الرائدة، ووعدت بالعرض الرسمي الأول قبل نهاية يونيو.
إنها نهاية الشهر تقريبًا، وهذا يعني أن الظهور الأول وشيك، ولكن ليس قبل المجموعة الأولى من لقطات التجسس بنموذج أولي مغطى بشكل رقيق. هناك بعض التمويه الخفي بلون الهيكل لجعل السيارة تبدو مثل نسخة ما قبل الفيس ليفت، لكنها لا تخدع أحدًا. إن التنكر المطبق على المصابيح الأمامية والمصابيح الخلفية يجعل الأمر يبدو كما لو أننا ننظر إلى Polo GTI الحالية.
توجد شارة "GTI" على منتصف الباب الخلفي ، أسفل شعار VW مباشرةً. وتتمتع Golf GTI Mk8 الجديدة بمظهر مشابه، يشبه إلى حد كبير الحرف "R" الذي يزين الجزء الخلفي من Golf R وTiguan R وArteon R وTouareg R. بعد أن شاهدت Polo R-Line العادية، ليس من الصعب تخيل كيف ستبدو سيارة GTI من دون التنكر الذكي.
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التعليقات على للمرة الأولى.. لقطات تجسسية لسيارة فولكس فاجن بولو GTI فيس ليفت
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