للفتيات .. تعرفي على موضة ألوان مكياج صيف 2021

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ألوان مكياج صيف 2021

موضة ألوان مكياج صيف 2021 من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير من الفتيات بالأخص مع قدوم فصل الصيف، تميل الكثير من الفتيات إلي اختيا ر الألوان الجريئة المبهجة خاصة في وقت المصايف والذهاب للشواطىء والمتنزهات، لذا تعتبر الألوان الفسفورية موضة ألوان مكياج صيف 2021.



تقول خبيرة التجميل يسرا مدبولي، يعتبر أحمر الشفاه هو أحد ابرز أدوات التجميل التى يمكنها أن تظهر الفتيات بمظراً جذاب يلفت لهن جميع الأنظار أو العكس، مؤكدة أن ألوان هذا الصيف مختلفة جريئة وجذابة تناسب العديد من الأذواق.



موضة ألوان مكياج صيف 2021


أوضحت خبيرة التجميل، أن موضة ألوان مكياج صيف 2021 هي الألوان الفسفورية بدرجاتها المختلفة ، سواء الأحمر البرتقالي وحتى الأصفر اللموني والبطيخي وكافة هذه الدرجات هي موضة هذا الصيف.

أضافت يسرا مدبولي، لم يقدم عالم المكياج هذه الألوان من الروج ودرجاته، إلا مع دخول عام 2021 وانتشار تقاليعه وموضته المختلفة، فهذه الألوان العصرية من الروج استطاعت وأن تتصدر الموضة، حيث اتبع موضتها الكثير من الفتيات حول العالم معبرين عن مدى إعجابهم بهذه الألوان الزاهية التى يمكنها وأن تلفت لهن الأنظار، بينما انتقدت آخريات هذه الألوان التى إتعبرونها إنها ألواناً فانتازيا لا يمكن للفتيات وضعها فى الواقع، حتى لا يضعن أنفسهن فى منطقة سخرية من قبل كل من يراهم، فهل أنت كفتاة تعشقين الموضة.

المصدر: elbalad

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