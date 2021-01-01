للتخلص من عيوب البشرة .. جربي ماسك الزبادى والكركم

ماسك الزبادى والكركم
يعد ماسك الزبادي والكركم من الوصفات الطبيعية الفعالة فى علاج مشاكل البشرة والتخلص من البثور والشوائب.
ويعمل ماسك الزبادي والكركم على تفتيح البشرة وإكسابها النضارة ويزيل علامات الإرهاق .
نقد لكم طريقة عمل ماسك الزبادي والكركم للحصول على بشرة خالية من الشوائب وفقا لا جاء فى موقع “bold sky ”.
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مكونات ماسك الزبادي والكركم
ملعقة كبيرة زبادي طازج
ملعقة صغيرة بودرة كركم
طريقة عمل ماسك الزبادي والكركم
فى وعاء مناسب اخلطى جميع المكونات جيدا ححتى تكون لديكي عجينة متجانسة .
اغسلي وجهك جيدا ثم جففيه ثم ضعي ماسك الزبادي والكركم ووزعيه جيدا على الوجه.
اتركي ماسك الزبادي والكركم على البشرة لمدة 20 دقيقة.
اشطفه جيدًا بالماء الفاتر بالماء البارد يكرر مرة واحدة فى الأسبوع
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