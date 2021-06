لطلاب الثانوية العامة .. تعرف على نظام دفع المصروفات الدراسية لجامعة هليوبوليس

جامعة هليوبوليس جامعة هليوبوليس

يبحث طلاب الثانوية عن الجامعات الخاصة المناسبة لرغباتهم الدراسية، خاصة بعد الانتهاء من الامتحانات النهائية، لضمان مكانهم في كليات توفر المجال الذين يرغبون في استكمال دراستهم به.







لذلك نقوم بنشر كل المعلومات التى يريد طلاب الثانوية العامة معرفتها عن جامعة هليوبوليس.

الاوراق المطلوبة

بمجرد قبول الطالب ، يجب على الطلاب المقبولين إحضار المستندات التالية إلى مكتب القبول في حرم الجامعةشهادة الثانوية العامة ( الأصلية ) او ما يعادلها ( الاصلية ) بالاضافة الى صورةشهادة الميلاد الأصلية بالإضافة إلى صورةنسخة من بطاقة الرقم القومي للطالبنسخة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمرنسخة من جواز السفر للطلاب الوافديننموذج 2 جند للطلبة المصريين الذكورستة صور فوتوغرافيةإجراءات سداد المصروفاتيسدد الطالب المصروفات الدراسية من خلال الحسابات المصرفية التالية الخاصة بالجامعة.Ahli United Bank – Egypt .. Nasr City branchAccount Name: Heliopolis UniversityAccount Number: 00391100003690SWIFT CODE: AGRIEGCXCommercial International Bank – EgyptBank Name: Commercial International BankAccount Name: Heliopolis UniversityAccount Number: 100036436306SWIFT CODE: CIBEEGCX188يرجى كتابة رقم تليفون الطالب وولى الأمر كما هو على إيصال السداد وكذلك رقم بطاقة الـطالب (ID) قبل تسليمه للإدارة المالية أو إرساله بالبريد الالكتروني على finance@hu.edu.eg .يتم تحصيل المصروفات الدراسية على دفعتين مع فتح باب التسجيل وحتى نهايته:الدفعة الأولى قبل بداية الفصل الدراسى الأول ويكون التسجيل فى المواد الدراسية مشروطاً بدفع المصروفات كاملة.الدفعة الثانية قبل بداية الفصل الدراسى الثانى ويكون التسجيل فى المواد الدراسية مشروطاً بدفع المصروفات كاملة.نظام التسجيليقوم الطالب بدفع الرسوم – سواء الخاصة بالفصل الدراسى الحالى أو بالعام الدراسى كاملاً بالبنك أو عن طريق الانترنت مصحوبا بإسم الطالب والرقم الجامعي.يتم إضافة المبلغ فى حساب الطالب حيث يتم إضافته بالمالية من خلال خدمة الانتربنك أو فى حالة إرسال صورة من إيصال السداد بالبريد الإلكتروني إلى finance@hu.edu.eg.فى حالة سداد المصروفات الدراسية بالجامعة يتم تحصيل نسبة 2% من قيمة المسدد (رسوم تحصيل )سياسة الاستردادفيما يلي سياسة استرداد المصروفات الدراسية للطلاب الراغبين في الإنسحاب من جامعة هليوبوليس أو إيقاف القيد لأسباب توافق عليها الجامعة:في حالة الرغبة في الانسحاب من الجامعه بعد سداد المصروفات الدراسية لا يحق نهائياً استرداد الطالب الرسوم الدراسية (حتى فى حالة عدم حضور الطالب )