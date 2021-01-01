لخريجي الإعدادية.. كل ما تريد معرفته عن مدرسة GIT للتكنولوجيا التطبيقية



مدرسة GIT للتكنولوجيا التطبيقية مدرسة GIT للتكنولوجيا التطبيقية

أعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انفوجراف يشرح لخريجي الإعدادية كافة تفاصيل مدرسة GIT لـ التكنولوجيا التطبيقية ، بإعتبارها احدى مدارس التكنولوجيا التطبيقية المتاح لخريجي الإعدادية الالتحاق بها .



مدرسة GIT

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن مدرسة GIT لـ التكنولوجيا التطبيقية تتميز بتدريس تخصصات: إنتاج وتجميع وصيانة الماكينات الصناعية، برمجة وتصميم المواقع الإلكترونية وتحليل البيانات .



وكشف الانفوجراف الذي أعدته وزارة التربية والتعليم، عن شروط التقديم والقبول في مدرسة GIT لـ التكنولوجيا التطبيقية ، والمميزات التي سيتم الحصول عليها كفرص التعيين بمصانع وشركات الشريك الصناعي بعد التخرج، والتدريب العملي أثناء فترة الدراسة والحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه من المقرر أن يتم فتح باب التقديم في جميع مدارس التكنولوجيا التطبيقية في شهر يوليو المقبل.



