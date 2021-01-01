أعلن صندوق تطوير التعليم، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن فتح باب القبول للطلاب الجدد الحاصلين على الشهادة الإعدادية بالعام الدراسي 2021/ 2022 لـ الالتحاق بـ المجمعات التعليمية التكنولوجية المتكاملة في «الأميرية – الفيوم – أسيوط – أبوغالب»، التابعة للصندوق.
قال د. أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لـ صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، إن الصندوق يستقبل طلبات الالتحاق بـ المجمعات التعليمية التكنولوجية خلال الفترة من 27 يونيو حتى 11 يوليو، على أن يجري إعلان جدول اختبارات الطلاب للالتحاق بالصندوق عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» في وقت لاحق.
وأضاف في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق، أن شروط الإلتحاق بالمجمعات التكنولوجية تتمثل في : أن لا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2021 على 18 سنة، ويكون التقديم بدون حد أدنى للمجموع الكلي للحاصلين على الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021، كما يشترط اجتياز اختبار القدرات والكشف الطبي والنجاح في دورة اللغة الإنجليزية في المجمع الذي يتطلب ذلك.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على لخريجي الإعدادية .. شروط الالتحاق بـ المجمعات التكنولوجية للعام الدراسي القادم 2022
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق