لحل مشاكل البشرة فى الصيف.. إليك طريقة عمل ماسك الطماطم والصبار

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عمل ماسك الطماطم والصبار

يمتلك ماسك الطماطم والصبار القدرة على علاج العديد من مشاكل البشرة التى تظهر خلال فصل الصيف وترطيبها، كما تساعد الطماطم في التخلص من الاسمرار الناتج عن التعرض لأشعة الشمس.



ونقدم لكم طريقة عمل ماسك الطماطم والصبار الذى يحمى البشرة من أشهر مشاكل الصيف الشائعة وذلك وفقا لما جاء فى موقع “ بولد سكاي ”.

مكونات ماسك الطماطم والصبار:
1 طماطم

2 ملعقة كبيرة جل صبار



طريقة عمل ماسك الطماطم والصبار:
اهرسي الطماطم لعمل معجون وأضيفي بعد ذلك جل الصبار إلى معجون الطماطم واخلطيهم جيدًا. استخدمي جل مستخرج من أوراق الصبار الطازجة أو هلام الصبار الجاهز وضع ماسك الطماطم والصبار على الوجه وانتظرى من 15-20 دقيقة.

اشطفيه بالماء العادي ويمكنك استخدام هذا العلاج مرة واحدة في الأسبوع للحصول على نتائج أفضل.

المصدر: elbalad

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