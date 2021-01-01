لحظة النطق بالإعدام على فني بمجلس وزراء الإخوان في صناعة المفرقعات.. فيديو



لحظة النطق بالإعدام لحظة النطق بالإعدام

عاقبت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، المتهم رامي شحاتة فني هندسي بمجلس وزراء الأخوان، بالإعدام شنقا عما أسند اليه في القضية رقم 598 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ مدينة نصر أول، والمقيدة برقم 51 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة وعاقبت المحكمة راضي محمد شحاتة بالسجن ١٠ سنوات.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان ومحمد نبيل، وبحضور محمد مجدي عبدالرحمن عضو نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.



وأتهمت النيابة العامة المتهمان بأنهما في غضون عام 2014 في دائرة قسم مدينة نصر أول، انضما إلى جماعة أسست على خلاف الدستور وأحكام القانون، تهدف إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.

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وقالت المحكمة ان المتهمين شرعا المتهمان في استعمال عبوات مفرقعة استعمالا من شأنه تعريض حياة المواطنين للخطر، وأحدث إنفجارها موت شخص، بأن صنع المتهمان عبوات مفرقعة لاستخدامها في استهداف الاشخاص والمنشآت العامة والشرطية تحقيقا لأهداف إرهابية.