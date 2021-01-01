لحظات من الرعب.. القصة الكاملة لـ حادث قطار الإسكندرية ..فيديو



حادث قطار الإسكندرية حادث قطار الإسكندرية

عقارب الساعة كانت تشير إلى التاسعة والربع صباح اليوم حينما بدأ تحرك القطار رقم 12، المتجه من الإسكندرية إلى القاهرة، وهو يحمل على متنه ركابا حالمين بالوصول إلى مبتغاهم بسلام، فإذا بجرار قطار مسرع يقطع حلمهم في الدقائق الأولى من تحرك القطار ليحوله لكابوس بعد اصطدامه بالعربة الأخيرة ليهشمها بالكامل، ويتناثر بداخلها زجاج نوافذ العربة فيصاب عدد من الركاب بكدمات وسحجات وكسور نقلوا على إثرها إلى مستشفى رأس التين، ومستشفى جمال حمادة.



مصاب بـ قطار الإسكندرية يروي تفاصيل الحادث



"كنا قاعدين على الأرض ومرة واحدة سمعنا صوت خبطة شديدة هزت العربية كلها".. كلمات وصف بها أحد المصابين داخل مستشفى جمال حمادة، اللحظات الأولى لـ حادث قطار الإسكندرية، مشيرا إلى أن الركاب أصيبوا بحالة من الفزع والرعب بعد تهشم النوافذ الزجاجية بالكامل وتدافعهم فوق بعضهم بقوة داخل العربة من جراء التصادم.



وتصادم الجرار بعربة قطار الإسكندرية داخل محطة مصر ما أسفر عن إصابة عدد من الركاب الذين تواجدوا بالطرقة بكدمات وكسور، وهذا ما أكده مصاب القطار قائلا: "القطار تحرك الساعة 9 وربع، بعدها بدقائق اصطدم به الجرار وأصيب جميع الركاب الجالسين بالطرقة على الأرض".

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تعليق المحافظ على حادث قطار الإسكندريةمن جانبه، قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إن حادث قطار الاسكندرية الذي وقع بمحطة مصر شهد وقوع عددا من الإصابات بعضها بسيطة والبعض الآخر خطيرة.وأضاف محافظ الإسكندرية ، في تصريحات إعلامية: "الأمور بسيطة وبخير، والحادث مجرد جرار دخل في العربة اللأخيرة من القطار المتجه من الإسكندرية الي القاهرة، ولا توجد أي وفيات جراء الحادث.وتابع: "المصابون متواجدون في مستشفى جمال حمادة ومستشفى نصر الدين والإصابات جميعها بسيطة، عدا 3 إصابات بكسور، ولا وفيات بين الركاب حتى الآن".وأكد المحافظ أن الاصابات أغلبها عبارة عن كدمات نتيجة التدافع بعد اصطدام القطار، وأغلب الاشعة مطمئنة.ووجه المحافظ بتوفير كامل الرعاية الصحية للمصابين بـ حادث قطار الاسكندرية داخل المستشفى، مشيرا إلى أن وكيل وزارة الصحة بالاسكندرية الدكتور سعيد السقعان متواجد بنفسه بالمستشفى لمتابعة حالة المصابين.معاينة موقع حادث قطار الإسكندريةوفي السياق ذاته، عاين فريق من جهات التحقيق، ظهر اليوم الثلاثاء، موقع تصادم جرار قطار بالعربة الخلقية لقطار القاهرة الاسكندرية لرفع أثار الحادث، والذي ادى إلى عدد من الاصابات.وقد انتقل عدد من أفراد التحقيق لموقع الحادث لسؤال شهود العيان حول الواقعة، ورفع آثار الحادث للوقوف على الأسباب الفعلية للحادث.إيقاف قائد قطار الإسكندريةوأعلنت هيئة السكك الحديدية إيقاف كل من قائد قطار 661 ومساعده الواردين بالجرار 3219 عن العمل، وكذلك خدمة وردية قائد القطار ومساعده وملاحظ التشغيل احتياطياً، وإحالتهم للنيابة العامة بعد التسبب في حادث نتج عنه إصابة 8 أشخاص بإصابات خفيفة وتم نقلهم لمستشفيات الإسكندرية، ولم تتأثر حركة مسير القطارات.وأوضحت الهيئة أنه في تمام الساعة 9.15 حال سفرية قطار 2519/12 اكسبريس ثانية عادية (الإسكندرية / القاهرة) من رصيف 8 بمحطة الإسكندرية، تحرك الجرار 3219 الموجود بنهاية الرصيف خلف القطار وحدث احتكاك مع العربة الأخيرة من قطار 12 رقم 16149 وتم تركها مع العربة قبل الأخيرة 16116، وقام القطار الساعة 10.00 بتركيب 8 عربات.https://www.facebook.com/watch/?v=763442461019535https://www.facebook.com/watch/?v=235669348084467